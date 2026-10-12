Trump pod sve žešćim napadima zbog plana da uvozi ruski dizel

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s oštrim kritikama nakon najave plana o uvozu dizela iz Rusije. Potez bi trebao ublažiti visoke cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama, ali naišao je na velik otpor i osudu javnosti. Trump je dogovorio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom hitnu isporuku 300 tisuća tona dizela na američko i globalno tržište. Nakon toga, najavljena je isporuka od 500 tisuća tona u studenom, a zatim još milijun tona. Ruski potpredsjednik vlade Aleksandar Novak potvrdio je te brojke, istaknuvši da bi izvoz u bliskoj budućnosti mogao dosegnuti tri milijuna tona mjesečno.

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Zbog ovog dogovora američko Ministarstvo financija privremeno suspendira sankcije na izvoz ruskog dizela do sedmog travnja. Istovremeno, ostala ruska imovina u američkim bankama ostaje zamrznuta. Sve se to događa samo nekoliko tjedana nakon što je Trump potpisao novi zakon koji dodatno proširuje američke sankcije na države koje uvoze rusku naftu i plin.

Predsjednik brani svoj potez potrebom za spašavanjem američkog gospodarstva. Posebno se to odnosi na poljoprivrednike koji za svakodnevni rad snažno ovise o dizelu.

​- Niže cijene za Amerikance, posebno za naše sjajne poljoprivrednike, rančere i vozače kamiona, moj su najveći prioritet - napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Otpor u Kongresu i osuda iz Ukrajine

Najava uvoza ruskog goriva izazvala je snažan otpor na Capitol Hillu. Skupina od sedam senatora, u kojoj su četiri republikanca i tri demokrata, pozvala je Trumpa da poništi odluku jer smatraju da ona krši američke zakone. Naglasili su da je Kongres još 2022. godine izričito zabranio uvoz ruskih energenata.

​- Sjedinjene Američke Države ne bi smjele pružiti Putinu financijski pojas za spašavanje dok Rusija nastavlja ubijati ukrajinske civile - poručili su zakonodavci u zajedničkoj izjavi.

Slične kritike stižu i iz Kijeva, odakle je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao dogovor poklonom za Putina. Ipak, nisu svi protiv američko-ruskog dogovora jer republikanac Thomas Massie smatra da bi Sjedinjene Američke Države trebale ukinuti sankcije na sve naftne derivate.

Ministar financija Scott Bessent također brani novu politiku i ističe da će dogovor smanjiti troškove. Tvrdi da će sporazum funkcionirati kroz postojeće pravne kanale te da su kritičari u Kongresu u krivu.

Sumnje u ruske kapacitete i stvarne učinke

Cijene goriva u svijetu snažno rastu od početka rata s Iranom krajem veljače, što je ozbiljno poremetilo opskrbu sirovom naftom. Prosječna cijena dizela u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno iznosi 6,28 dolara po galonu, što je lagani pad u odnosu na rekordnih 6,53 dolara krajem rujna. Ankete pokazuju da građani nisu zadovoljni stanjem u gospodarstvu, zbog čega su visoke cijene postale ključno pitanje uoči izbora sljedećeg mjeseca.

Stručnjaci za energetiku sumnjaju da Rusija uopće može isporučiti obećane količine dizela. Navode kako oštećenja na ruskim rafinerijama, nastala zbog ukrajinskih napada, ozbiljno ograničavaju njihove izvozne kapacitete. Zbog toga se postavlja pitanje hoće li ovaj potez doista smanjiti cijene za američke potrošače.

Velik problem leži i u samom omjeru ponude i potražnje na američkom tržištu. Sjedinjene Američke Države troše oko 3,92 milijuna barela dizela dnevno, odnosno velike količine tog energenta. Čak i ako Rusija isporuči obećanih 300 tisuća tona ovog mjeseca, to jedva pokriva polovicu dnevne američke potrošnje, što ukazuje na minimalan utjecaj takvog dogovora na stabilizaciju cijena.

*uz korištenje AI-ja