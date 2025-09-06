Trump podržava ministra koji želi ograničiti pristup cjepivima

Američki predsjednik Donald Trump podržava Roberta F. Kennedyja Jr., ministra zdravstva koji mijenja američki zdravstveni sustav - unatoč pritisku Kongresa, zabrinutosti za javno zdravstvo i političkim rizicima promjene politika cijepljenja diljem zemlje.

Otkad je postao vodeći američki zdravstveni dužnosnik, Kennedy je smanjio financiranje istraživanja cjepiva, ograničio pristup cjepivima protiv covida-19 i smijenio čelnika Centra za kontrolu i prevenciju bolesti koji daje preporuke za cjepiva u SAD-u.

Stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju da su ogromne posljedice tih promjena za Amerikance i njihovo zdravlje. One nose i moguću političku opasnost: ako izbije zarazna bolest nakon što stope cijepljenja krenu padati, Trumpa bi se moglo smatrati krivcem.

No predsjednik je do sada bio nepokolebljiv u svojoj podršci Kennedyju, prema izvorima upućenima u njihov odnos, što naglašava Trumpovu spremnost da se obračuna s američkim zdravstvenim sustavom, baš kao što to čini s akademskom zajednicom, pravosuđem, medijima i drugim institucijama u američkom društvu.

- On je vrlo dobra osoba... i ima vrlo dobre namjere i ima neke malo drugačije ideje. Ako pogledate što se događa u svijetu sa zdravstvom i pogledate ovu zemlju također u pogledu zdravstva, sviđa mi se činjenica da je drugačiji - rekao je Trump novinarima u četvrtak u Bijeloj kući nakon što su zastupnici ranije tog dana ispitivali Kennedyja na saslušanju.

Trumpovi vlastiti stavovi o cjepivima su složeni. Iako bi mogao preuzeti zasluge za ubrzanje razvoja cjepiva protiv covida-19 koja spašavaju živote tijekom svog prvog mandata, on se opirao prihvatiti ih s obzirom na antipatiju svoje političke baze prema cjepivima i širem odgovoru na pandemiju.

Čelnici Floride u srijedu su najavili plan za ukidanje svih državnih obveza cijepljenja, uključujući i ona cjepiva koja učenici moraju primiti kako bi mogli pohađati škole. Trump je to u petak, čini se, blago doveo u pitanje.

- Pogledajte, ima nekih cjepiva koja su nevjerojatna. Cjepivo protiv dječje paralize, mislim da je nevjerojatno. Morate biti vrlo oprezni dok govorite da se neki ljudi ne moraju cijepiti... To je vrlo teška situacija - rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

Demokrati su posljednjih godina postali vjerniji cjepivima, za razliku od republikanaca, prema anketama Reutersa/Ipsosa.

Oko 75 posto demokrata u svibnju izjavilo je da cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole smatraju "vrlo sigurnima" za djecu, u odnosu na 64 posto u anketi Reutersa/Ipsosa provedenoj u svibnju 2020. Udio republikanaca koji su isto rekli pao je na 41 posto u svibnju ove godine, u odnosu na 57 posto prije pet godina.