Trump ponovno nominirao Isaacmana za čelnika NASA-e

Foto: JOE SKIPPER/REUTERS

Isaacmana na poziciji šefa NASA-e treba potvrditi i Senat

Nekoliko mjeseci nakon što mu je povukao nominaciju, američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da ponovno nominira Jareda Isaacmana, privatnog astronauta i saveznika milijardera Elona Muska, za čelnika NASA-e. "Večeras mi je zadovoljstvo nominirati Jareda Isaacmana, uspješnog poslovnog lidera, filantropa, pilota i astronauta, za administratora NASA-e", objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Istaknuo je kako je Sean Duffy, inače ministar prometa, odradio "nevjerojatan posao kao privremeni administrator Nacionalne uprave za aeronautiku i svemir (NASA)". Duffy je na poziciju v.d.-a šefa NASA-e imenovan u srpnju ove godine i to nakon što je Trump povukao nominaciju Isaacmana u trenutku sukoba s Muskom, odnosno zbog, kako je to nazvao, "temeljitog pregleda njegovih prethodnih veza".

'ZAŠTO SE ZASTAVA VIJORI?' NASA poručila Kim Kardashian: 'Bili smo na Mjesecu. Šest puta'
NASA poručila Kim Kardashian: 'Bili smo na Mjesecu. Šest puta'

Isaacmana na poziciji šefa NASA-e treba potvrditi i Senat. "Jaredova strast prema Svemiru, astronautičko iskustvo i predanost pomicanju granica istraživanja, otključavanju misterija Svemira i unapređenju novog svemirskog gospodarstva čine ga idealnim za vođenje NASA-e u smjelo novo doba", dodao je Trump. 

Na saslušanju za potvrdu u travnju, prije nego je Musk napustio Bijelu kuću, Isaacman je nastojao uravnotežiti postojeću NASA-inu strategiju istraživanja Svemira usmjerenu na Mjesec s pritiskom da se fokus agencije preusmjeri na Mars, rekavši da SAD mogu planirati putovanja na obje destinacije.

