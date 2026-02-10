Trump ponovno prijeti Kanadi!

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je zaprijetio zabranom otvaranja novog mosta vrijednog 4,7 milijardi dolara koji povezuje Detroit i Windsor u Ontariju, u svojem najnovijem udaru na Kanadu zbog trgovinskih pitanja.

Trump je kao razlog naveo kanadsko vlasništvo nad međunarodnim mostom Gordie Howe, njihovo odbijanje da na policama kanadskih trgovina stave neka američka alkoholna pića, kanadske carine na mliječne proizvode i trgovinske pregovore s Kinom.

Most je financirala Kanada jer je SAD odbio platiti za njega, a trebao bi se otvoriti u nadolazećim mjesecima. Troškovi će se financirati cestarinama tijekom 30 godina.

„Neću dopustiti da se ovaj most otvori dok Sjedinjene Države ne budu u potpunosti obeštećene za sve što smo im dali, a također, što je važno, dok se Kanada prema Sjedinjenim Državama ne počne odnositi s pravednošću i poštovanjem koje zaslužujemo“, rekao je Trump na društvenim mrežama. „Pregovore ćemo započeti ODMAH. Sa svime što smo im dali, trebali bismo posjedovati, možda, barem polovicu ove imovine.“

Godine 2012., tadašnji guverner Michigana Rick Snyder prihvatio je kanadsku ponudu za financiranje većine troškova novog mosta Gordie Howe i poduzeo je neobičan korak korištenja izvršne vlasti kako bi zaobišao zakonodavnu vlast. Izgradnja je započela 2018., a most se bliži završetku.

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti objavilo je 30. siječnja pravilo kojim se most proglašava službenom ulaznom lukom i navodi se da će most uštedjeti 12,7 milijuna dolara godišnje za putnike smanjenjem gužvi i vremena putovanja, a istovremeno olakšati protok prometa.

Glasnogovornica guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, demokratkinje, izjavila je: "Kanada je financirala izgradnju mosta - koji su izgradili građevinski radnici s obje strane granice - i njime će se upravljati prema sporazumu o zajedničkom vlasništvu između Michigana i Kanade... Otvorit će se na ovaj ili onaj način", rekla je.

Senatorica Elissa Slotkin, demokratkinja iz Michigana, rekla je da će "otkazivanje ovog projekta imati ozbiljne posljedice. Veći troškovi za tvrtke u Michiganu, manje sigurni lanci opskrbe i, u konačnici, manje radnih mjesta." Dodala je da Trump "kažnjava stanovnike Michigana za trgovinski rat koji je započeo. Jedini razlog zašto je Kanada na rubu trgovinskog sporazuma s Kinom je taj što ih predsjednik Trump godinu dana udara u zube".

Zastupnica Debbie Dingell, demokratkinja iz Michigana, rekla je da je Trump podržao most 2017. "Ništa se nije promijenilo. Ne možemo zaboraviti da je Kanada naš prijatelj i saveznik", rekla je Dingell. "Moramo zaustaviti ove jeftine napade. To nikome ne pomaže, a posebno šteti našem gospodarstvu", naglasila je.