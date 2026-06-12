Trump: 'Postigli smo sporazum s Iranom. Uvjeren sam da ga je odobrio i njihov vrhovni vođa!'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak da je postignut "veliki sporazum" s Iranom o okončanju tromjesečnog rata, izražavajući optimizam da bi dokument mogao biti potpisan već tijekom vikenda. Ipak, iranski dužnosnici ostaju suzdržaniji, poručujući kako konačna odluka još nije donesena.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Bijeloj kući kako je s Iranom postignut ključan dogovor kojim bi se trebao okončati tromjesečni sukob koji je uzdrmao globalna energetska tržišta. Trump je izjavio kako očekuje da će dogovor biti potpisan u narednim danima, a kao moguću lokaciju za ceremoniju potpisivanja naveo je Europu. Potpisivanju bi, prema njegovim riječima, trebao prisustvovati i američki potpredsjednik J. D. Vance.

​- Upravo smo postigli veliki sporazum o okončanju rata s Iranom - rekao je Trump novinarima, dodavši da su dokumenti koji se odnose na sporazum "gotovo u konačnom obliku".

Trump je naglasio kako je uvjeren da je iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, odobrio sporazum. Na izravno pitanje o tome, Trump je odgovorio: "Koliko razumijem, odgovor je da." Ključni cilj pregovora, prema Trumpu, bio je spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje.

​- Postigli smo sporazum prema kojem Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je i bio osnovni cilj svega kroz što smo morali proći da bismo do toga došli. To je zaista velika stvar - kazao je američki predsjednik.

Ključne točke sporazuma

Sporazum je, prema dostupnim informacijama, u formi memoranduma o razumijevanju koji predviđa primirje u trajanju od 60 dana. Tijekom tog razdoblja vodili bi se daljnji pregovori o detaljima iranskog nuklearnog programa. Glavne točke uključuju potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog pomorskog prolaza koji je Iran praktički zatvorio od početka rata 28. veljače. Tjesnac bi trebao biti otvoren čim sporazum bude potpisan. Iran bi se obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje, a zauzvrat je predviđeno postupno ublažavanje međunarodnih sankcija te oslobađanje milijardi dolara zamrznute iranske imovine.

Trumpova objava uslijedila je nakon što je opozvao planirane vojne udare na Iran, navodeći napredak u pregovorima kao glavni razlog. Pregovori su, uz posredovanje Omana, Pakistana i Katra, vođeni u više navrata od travnja 2025. godine.

Iako su nade u postizanje mira porasle, Teheran je poručio da još nije donio konačnu odluku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je da su veliki dijelovi sporazuma finalizirani, ali je upozorio da Iran neće raditi ustupke kada je riječ o svojim "crvenim linijama" te da Washington u posljednjem trenutku postavlja "pretjerane zahtjeve".

​- Nismo došli do konačnog zaključka po ovom pitanju. Riječ je o vrlo važnom pitanju koje trenutno razmatraju nadležna tijela za donošenje odluka - rekao je Baghaei.

Unatoč službenom oprezu, iranski državni mediji prenijeli su kako je vjerojatno da će Teheran odobriti sporazum, što signalizira unutarnju spremnost na kompromis. Sukob je postao i ozbiljan politički problem za Trumpovu administraciju jer ankete pokazuju pad predsjednikova rejtinga uslijed nezadovoljstva birača zbog visokih cijena goriva.

*uz korištenje AI-ja

