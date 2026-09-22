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Trump potpisao sporazum o Grenlandu: SAD dobiva veću vojnu prisutnost, ne i teritorij

Piše HINA,
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Trump potpisao sporazum o Grenlandu: SAD dobiva veću vojnu prisutnost, ne i teritorij
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Foto: Kylie Cooper
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Američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s čelnicima Grenlanda i Danske, koji omogućava povećanu vojnu prisutnost SAD-a na strateškom otoku, unatoč Trumpovom neispunjenom zahtjevu za pripajanje Grenlanda.

 Američki predsjednik Donald Trump i čelnici Grenlanda i Danske potpisali su u utorak sporazum koji omogućuje veću vojnu prisutnost SAD-a na Grenlandu, čime bi se mogao riješiti spor oko tog strateški smještenog otoka bogatog mineralima.Sporazum, potpisan tijekom Trumpova posjeta Općoj skupštini UN-a u New Yorku, ipak ne ispunjava Trumpov zahtjev da SAD pripoji Grenland kao američki teritorij kako bi se preduhitrila sve veća prisutnost Rusije i Kine na Arktiku.

No dogovor dopušta veću američku vojnu prisutnost na tom ledenom teritoriju, što je opcija koja se pojavila nakon što su se čelnici Grenlanda usprotivili potpunom američkom preuzimanju.

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U svojem govoru okupljenim svjetskim čelnicima u UN-u prije ceremonije potpisivanja, Trump je rekao da sporazum daje SAD-u "trajne ovlasti nad sigurnošću i svim ostalim potrebama na tom teritoriju".

"Niti jednom suparniku SAD-a više nikada neće biti dopušteno uspostaviti vojnu prisutnost na Grenlandu niti ondje ulagati u osjetljive sektore bez našeg izričitog pisanog odobrenja", izjavio je Trump.

US President Trump signs a deal on Greenland's security during the 81st United Nations General Assembly (UNGA), in New York City
Foto: Kylie Cooper

Trump je potpisao sporazum zajedno s danskom premijerkom Mette Frederiksen i grenlandskim premijerom Jens-Frederikom Nielsenom na trilateralnoj ceremoniji nakon održanog govora u UN-u.

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Frederiksen je opisala sporazum kao "dogovor koji može trajati zauvijek" te je istaknula da on naglašava važnost NATO saveza i poštuje pravo Grenlanda na samoopredjeljenje.

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