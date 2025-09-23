Obavijesti

News

Komentari 0
ODLUKA

Trump potpisao uredbu: 'Antifa je teroristička organizacija'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump potpisao uredbu: 'Antifa je teroristička organizacija'
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Trumpova uredba nalaže saveznim agencijama da istražuju i razbiju navodne nezakonite aktivnosti Antife, decentraliziranog pokreta bez formalnog vodstva

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je potpisao izvršnu uredbu kojom se Antifa proglašava 'terorističkom organizacijom', priopćila je Bijela kuća, kao što je i najavio poslije ubojstva konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, 10. rujna u Utahu.

Za Kirkovo ubojstvo je optužen 22-godišnji student, a istražitelji još uvijek traže motiv i nisu potvrdili povezanost s bilo kojom skupinom. No administracija je slučaj iskoristila kao povod za oživljavanje planova usmjerenih protiv ljevičarskih pokreta.

Trumpova uredba nalaže saveznim agencijama da istražuju i razbiju navodne nezakonite aktivnosti Antife, decentraliziranog pokreta bez formalnog vodstva. Kritičari upozoravaju na udar na slobodu govora, dok pravni stručnjaci dovode u pitanje ustavnost odluke jer američka vlada dosad nije domaće skupine proglašavala terorističkima.

OBRUŠIO SE NA MREŽU Trump nazvao Antifa pokret 'terorističkom organizacijom'
Trump nazvao Antifa pokret 'terorističkom organizacijom'

Izvor iz Ministarstva pravosuđa rekao je da bi uredba omogućila vlastima šira ovlaštenja za nadzor, uključujući praćenje financiranja i potencijalnih inozemnih veza. Prema tvrdnjama Bijele kuće, fokus je na otkrivanju stranog novca koji ulazi u američku politiku.

Stručnjaci za političko nasilje ranije su upozoravali da je krajnja desnica, a ne ljevica, glavni izvor domaćeg ekstremizma u SAD-u, izvijestio je Reuters. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'
UBIO TRI ŽENE

Ušao je u zagrebačku sudnicu i počeo pucati: 'Imao sam devet godina kada mi je ubio mamu'

Prije 26 godina Mato Oraškić na sudu je ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu. Sudnica u kojoj je bio masakr nikada više nije održala nijedno ročište
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!
'UNIŠTENO 11 DRONOVA'

Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025