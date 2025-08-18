Trump: Povratak Krima i ulazak Ukrajine u NATO nisu na stolu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je uoči sastanka s europskim čelnicima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim da povratak Krima ili ulazak Ukrajine u NATO "nisu na stolu". Ukrajinski predsjednik može odmah prekinuti rat ako to želi ili se može nastaviti boriti, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. Naglasio je da pritom neće biti povratka Krima ni ulaska Ukrajine u NATO.

Zelenski, koji je više puta odbacio bilo kakve teritorijalne ustupke Rusiji, sastat će se s Trumpom u Washingtonu u ponedjeljak, u pratnji predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i drugih čelnika.

Sastanak dolazi nakon samita između Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci u petak na kojem nije dogovoren prekid vatre, ali je iznjedrio obećanja oba čelnika da će Ukrajini pružiti "snažna sigurnosna jamstva" pristne li na mirovni sporazum.

Trump je na sastanku prihvatio dugogodišnji ruski stav da prekid vatre nije potreban prije konačnog mirovnog sporazuma.

Očekuje se da će se Trump i Zelenski sastati nasamo prije nego što im se pridruži skupina europskih čelnika. Uz von der Leyen, bit će prisutni i šef NATO-a Mark Rutte te čelnici Velike Britanije, Finske, Francuske, Njemačke i Italije.

Bit će to prvi put da Zelenski posjećuje Washington od sukoba s Trumpom i potpredsjednikom J. D. Vanceom u veljači kada su njih dvojica kritizirala ukrajinskog čelnika jer je bio "nezahvalan".

U nedjelju navečer, nakon dolaska u Washington, Zelenski je rekao: "Svi dijelimo snažnu želju da se ovaj rat brzo i pouzdano okonča."

Zelenski je uči sastanka rekao da želi čuti više o onome što su Putin i Trump razgovarali na Aljasci. Također je pozdravio ponudu Washingtona o sigurnosnim jamstvima Ukrajini kao "povijesnu".

Trump je rekao da je s Putinom razgovarao o mogućnosti kolektivnog obrambenog jamstva za Ukrajinu u stilu NATO-a, ali bez ulaska u savez.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će europski čelnici pitati Trumpa "u kojoj mjeri" je Washington spreman doprinijeti sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

Rasprava o teritoriju

Trumpov izaslanik Steve Witkoff izjavio je da je Moskva pristala na "neke ustupke" u vezi s pet ukrajinskih regija koje Rusija u potpunosti ili djelomično kontrolira. Rekao je da će se o tome razgovarati u ponedjeljak, ali detalje nije iznio.

Rusija je pripojila Krim 2014. nakon lažnog referenduma i učinila isto 2022. s još četiri ukrajinske regije - Donjeckom, Hersonom, Luganskom i Zaporižjem - iako ih njezine snage nisu u potpunosti zauzele.

Izvor upoznat s telefonskim razgovorom između Trumpa i europskih čelnika u subotu rekao je za AFP da je američki čelnik sklon tome da podrži ruski zahtjev da im se dodijeli teritorij koji još nisu zauzeli u Donbasu, području koje uključuje Donjecku i Lugansku regiju, najsmrtonosnijim poprištima rata.

Zauzvrat, citirao je izvor Trumpove riječi, Moskva bi pristala "zamrznuti" liniju fronta u Hersonu i Zaporižju, gdje ruske snage drže dijelove teritorija, ali ne i regionalne prijestolnice.

Rusija je do sada insistirala da Ukrajina povuče svoje snage iz sve četiri regije kao preduvjet za bilo kakav dogovor.

Sastanak u Washingtonu počinje u 19 sati po srednjoeuropskom vremenu.