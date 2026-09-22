Trump pred UN-om zaoštrio prijetnje Iranu: 'Ili dogovor ili uništenje Islamske Republike'

Američki predsjednik Donald Trump je u utorak pozvao na potpunu gospodarsku izolaciju Irana te pokazao da nema namjeru nastaviti pregovore na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, ali je rekao da vjeruje da se sporazum može postići nakon međuizbora za Kongres u studenom. Iran je ranije natuknuo da postoji mogućnost oživljavanja pregovora o okončanju njihova gotovo sedam mjeseci starog sukoba s obzirom na to da su predsjednici obiju zemalja u New Yorku radi Opće skupštine UN-a.

Viši iranski dužnosnik je rekao da bi Iran mogao ponovo otvoriti Hormuški tjesnac unutar sedam dana ako Sjedinjene Američke Države ispune zahtjeve Irana da smanje vojni pritisak i ukinu blokadu iranskih luka, dodajući da je Teheran svoj posljednji prijedlog poslao Washingtonu preko posrednika prošlog tjedna.

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Pokretanje videa... VIDEO Trump u govoru u UN-u upozorava da bi mogao „uništiti” Iran ako ne dođe do mirovnog sporazuma. | Video: 24sata/Reuters

Američki državni tajnik Marco Rubio je za televiziju NBC kazao da je SAD otvoren prema razgovoru s Irancima na Općoj skupštini, a "naročito ako to ima izgleda da dovede to nečeg pozitivnog i da se konačno postigne cilj svega ovoga".

No, Trump u svom govoru u UN-u nije pokazao spremnost na kompromise.

"Pozivam sve zemlje da pomognu provoditi potpunu gospodarsku izolaciju Irana", rekao je.

"Vjerujem da ćemo postići sporazum odmah nakon izbora jer nema smisla za njih da to ne učine. Čekaju kako bi vidjeli kako ću proći na međuizborima", poručio je Trump, prenosi Reuters.

Iran vidi 'zlatnu priliku' za oživljavanje diplomacije

Viši iranski dužnosnik je ranije za Reuters rekao da bi SAD trebao "objaviti da želi ovo pitanje riješiti diplomatski, učiniti to službenim, a potom dogovoriti vremenski rok".

"Opća skupština UN-a je zlatna prilika za SAD da se vrati diplomaciji", kazao je dužnosnik.

Nije bilo nikakvih izravnih susreta Irana i SAD-a od srpnja kada se urušio privremeni sporazum o okončanju rata, svega nekoliko tjedana nakon što su ga Trump i Pezeškijan potpisali.

SAD i Izrael su zajednički započeli rat protiv Irana 28. veljače, zbog čega je Iran odgovorio napadima diljem regije, piše njemačka agencija dpa.

Trump je rekao da je vojna kampanja nanijela ogromnu štetu Iranu.

"Kao rezultat operacije Epski bijes, svih 159 brodova njihove ratne mornarice je sada na dnu mora", kazao je.

"Isto tako, njihovo ratno zrakoplovstvo je nestalo. Njihovi radari su nestali. Njihova protuzračna oprema je nestala. Njihovi kapaciteti za proizvodnju balističkih projektila i bespilotnih letjelica je gotovo nestalo. Njihovo gospodarstvo je nestalo", dodao je.

Trump je potom govorio o mogućem uništenju Islamske Republike ako Teheran ne postigne sporazum s Washingtonom.

"Moram donijeti veliku odluku", kazao je američki predsjednik Općoj skupštini, rekavši da je jedna od opcija dogovor s Iranom, izvijestio je dpa.

"Ili da uništim Islamsku Republiku i to brzo tako da im nikada ne dam priliku da opet ubijaju i uništavaju ljude i zemlje? Da ih gonim u pakao bez izgleda za preživljavanjem i bez nade u buduću veličinu ili generacije?"