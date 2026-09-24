TRUMP PRIHAJA V SLOVENIJO? Janša ga pozvao u posjetu: 'Obećao mi je da će doći'

Slovenski premijer Janez Janša pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa u Sloveniju, priopćila je u srijedu slovenska vlada na platformi X, dodajući da je on obećao prihvatiti poziv.

Janša, od svibnja premijer Slovenije četvrti put, u razgovoru za konzervativnu američku televiziju Newsmax rekao je da mu je Trump obećao dolazak.

Informaciju o pozivu republikancu Janša je objavio i na svom profilu na X-u, poprativši je kraćim isječkom tog razgovora.

Na današnjem gostovanju na @NEWSMAX sva z voditeljem govorila tudi o odnosih med Slovenijo in ZDA. Naši državi imata poseben odnos. Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika @realDonaldTrump povabil v Slovenijo. pic.twitter.com/s0A9xZD2XX — Janez Janša (@JJansaSDS) September 23, 2026

U objavi je naglasio da Slovenija i SAD imaju poseban odnos.

„I zbog toga sam sinoć na prijemu pozvao predsjednika Donalda Trumpa u Sloveniju”, poručio je premijer Slovenije, domovine američke prve dame Melanije Trump.

Dvojica čelnika susrela su se u utorak na tradicionalnom prijemu za čelnike koje na marginama Opće skupštine UN-a priređuje predsjednik države domaćina, piše slovenska agencija STA.

Janšu slovenski, pa i svjetski mediji, često uspoređuju s američkim predsjednikom zbog sličnosti političke strategije i retorike, ali i sklonosti zapaljivim objavama na društvenim mrežama.