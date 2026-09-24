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MELANIJINA DOMOVINA

TRUMP PRIHAJA V SLOVENIJO? Janša ga pozvao u posjetu: 'Obećao mi je da će doći'

Piše HINA,
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TRUMP PRIHAJA V SLOVENIJO? Janša ga pozvao u posjetu: 'Obećao mi je da će doći'
Foto: Jonathan Ernst
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Dvojica čelnika susrela su se u utorak na tradicionalnom prijemu za čelnike koje na marginama Opće skupštine UN-a priređuje predsjednik države domaćina

Slovenski premijer Janez Janša pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa u Sloveniju, priopćila je u srijedu slovenska vlada na platformi X, dodajući da je on obećao prihvatiti poziv. 

Janša, od svibnja premijer Slovenije četvrti put, u razgovoru za konzervativnu američku televiziju Newsmax rekao je da mu je Trump obećao dolazak.

Informaciju o pozivu republikancu Janša je objavio i na svom profilu na X-u, poprativši je kraćim isječkom tog razgovora.

U objavi je naglasio da Slovenija i SAD imaju poseban odnos.

„I zbog toga sam sinoć na prijemu pozvao predsjednika Donalda Trumpa u Sloveniju”,  poručio je premijer Slovenije, domovine američke prve dame Melanije Trump. 

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Dvojica čelnika susrela su se u utorak na tradicionalnom prijemu za čelnike koje na marginama Opće skupštine UN-a priređuje predsjednik države domaćina, piše slovenska agencija STA.

Janšu slovenski, pa i svjetski mediji, često uspoređuju s američkim predsjednikom zbog sličnosti političke strategije i retorike, ali i sklonosti zapaljivim objavama na društvenim mrežama. 

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