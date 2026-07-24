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TEŠKI NEOMERKANTILIZAM

Trump prijeti: Pa nismo mi kasica prasica Europske unije. Platit ćete visoku cijenu

Piše Filip Sulimanec,
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Trump prijeti: Pa nismo mi kasica prasica Europske unije. Platit ćete visoku cijenu
Foto: Reuters/Canva
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Ekonomski rat se razbuktao nakon što je EU kaznila Google s 890 milijuna eura

Donalda Trumpa je razbjesnio niz kazni koje je EU naplatila američkim tehnološkim konglomeratima. 

 - Europska unija opet radi po svom i, kao i obično, cilja izravno na VELIKE američke tvrtke! Nakon što su, bez ikakvog razloga, kaznili Apple s 15 milijardi dolara, Metu s 3 milijarde dolara, Amazon s 2,5 milijardi dolara i mnoge druge, upravo smo obaviješteni da je Google, uistinu napredna i nevjerojatna grupacija, kažnjen s još 1 milijardom dolara, i to bez ikakvog objašnjenja. To dovodi ukupni iznos za Google na više od 18 milijardi dolara! Ova ilegalna i iznimno diskriminatorna praksa započela je na ovim visokim razinama tijekom prve godine administracije Pospanog Joea Bidena, ali neće se nastaviti tijekom Trumpove administracije - poručio je te dodao da SAD nije kasica prasica Europske unije.

 - Sjedinjene Američke Države nisu kasica prasica za Europu, niti ćemo to ikada dopustiti! Neka ova ISTINA posluži kao najava da ćemo odmah pokrenuti Istragu 301 o praksi „PLJAČKANJA” američkih tvrtki, a time i američkih poreznih obveznika. Europska unija platit će vrlo visoku cijenu za ovo ilegalno i iznimno neetično ponašanje na koje sam ih konstantno upozoravao. Kazne će u potpunosti biti poništene i očekujemo da će im u najranijem mogućem trenutku biti uvedena znatna CARINA. Ostanite uz nas - zaključio je.

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Ekonomski rat se razbuktao nakon što je EU kaznila Google s 890 milijuna eura jer je Europska unija utvrdila da su njegove usluge pretraživanja i trgovine aplikacijama prekršile pravila tržišnog natjecanja u digitalnom okruženju.

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