Trump prijeti: Pa nismo mi kasica prasica Europske unije. Platit ćete visoku cijenu

Donalda Trumpa je razbjesnio niz kazni koje je EU naplatila američkim tehnološkim konglomeratima.

- Europska unija opet radi po svom i, kao i obično, cilja izravno na VELIKE američke tvrtke! Nakon što su, bez ikakvog razloga, kaznili Apple s 15 milijardi dolara, Metu s 3 milijarde dolara, Amazon s 2,5 milijardi dolara i mnoge druge, upravo smo obaviješteni da je Google, uistinu napredna i nevjerojatna grupacija, kažnjen s još 1 milijardom dolara, i to bez ikakvog objašnjenja. To dovodi ukupni iznos za Google na više od 18 milijardi dolara! Ova ilegalna i iznimno diskriminatorna praksa započela je na ovim visokim razinama tijekom prve godine administracije Pospanog Joea Bidena, ali neće se nastaviti tijekom Trumpove administracije - poručio je te dodao da SAD nije kasica prasica Europske unije.

The European Union is at it again and, as usual, taking direct aim at GREAT American Companies! After having fined Apple, for no reason at all, 15 Billion Dollars, Meta, 3 Billion Dollars, Amazon 2.5 Billion Dollars, and many others, we have just been informed that Google, a… pic.twitter.com/mucAwjRlsU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 24, 2026

- Sjedinjene Američke Države nisu kasica prasica za Europu, niti ćemo to ikada dopustiti! Neka ova ISTINA posluži kao najava da ćemo odmah pokrenuti Istragu 301 o praksi „PLJAČKANJA” američkih tvrtki, a time i američkih poreznih obveznika. Europska unija platit će vrlo visoku cijenu za ovo ilegalno i iznimno neetično ponašanje na koje sam ih konstantno upozoravao. Kazne će u potpunosti biti poništene i očekujemo da će im u najranijem mogućem trenutku biti uvedena znatna CARINA. Ostanite uz nas - zaključio je.

Ekonomski rat se razbuktao nakon što je EU kaznila Google s 890 milijuna eura jer je Europska unija utvrdila da su njegove usluge pretraživanja i trgovine aplikacijama prekršile pravila tržišnog natjecanja u digitalnom okruženju.