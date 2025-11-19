Trump priznao pad rejtinga: 'Ali kod pametnih sam porastao...'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je učinio nešto što rijetko čini - priznao da su mu je pao rejting u anketama.

Pritisnut rastućim nezadovoljstvom građana visokim životnim troškovima i aferom Epstein, Trump je govorio o poteškoćama koje ima sa svojom političkom bazom u inače živahnom govoru poslovnim liderima i dužnosnicima iz Saudijske Arabije.

Potpora mu je pala na 38 posto, najniže od povratka na dužnost u siječnju, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa objavljena ovog tjedna.

"Moj rejting u anketama je upravo pao, ali kod pametnih ljudi je znatno porastao", izjavio je Trump.

Po njegovim riječima, ugled mu se srozao kod konzervativnih saveznika koji se ne slažu s njegovim stavom da su kvalificirani strani radnici potrebni za razvoj ključnih industrija u zemlji.

"Uvijek trpim malo kritika od svog naroda, ljudi koji me vole i ljudi koje ja volim. Ponekad su potpuno u pravu", rekao je Trump.

Neki konzervativci krive imigraciju za oduzimanje radnih mjesta Amerikancima, smanjenje njihovih plaća i uskraćivanje mogućnosti da konkuriraju u brzorastućim industrijama. Trump, koji je i sam tvrdolinijaš po pitanju imigracije, kaže da strani radnici pomažu u obuci američkih radnika za poslove u tim industrijama.

"Oni su nevjerojatni domoljubi, ali ne razumiju da naše ljude treba učiti", rekao je Trump govoreći o svojim saveznicima.

Ankete Reutersa/Ipsosa redovito pokazuju da je Trumpova potpora niža među Amerikancima s fakultetskim obrazovanjem nego među onima koji nisu diplomirali. U ovotjednoj anketi, samo 33 posto ispitanika s fakultetskom diplomom odobrava Trumpovo djelovanje u odnosu na 42 posto onih bez fakultetskog obrazovanja.