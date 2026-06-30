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Trump: Prodavači goriva moraju sniziti svoje cijene, i to ODMAH

Piše HINA,
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Trump: Prodavači goriva moraju sniziti svoje cijene, i to ODMAH
Foto: Ken Cedeno

Trump je prošlog tjedna rekao da je naredio ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene goriva u skladu s padom cijena sirove nafte

Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak upozorio prodavače goriva da odmah snize cijene ili će se suočiti s "velikim problemima".

"Prodavači goriva moraju sniziti svoje cijene, ODMAH", napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi Truth Social.

"Neće biti napuhavanja cijena, što je potpuno nezakonito. Ako prodavači to ne učine, čekaju ih veliki problemi! Počnite ciljati brojku od oko 2,5 dolara po galonu (3,785 litara)", dodao je.

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Trump je prošlog tjedna rekao da je naredio ministarstvu pravosuđa da istraži naftne kompanije jer nisu snizile maloprodajne cijene goriva u skladu s padom cijena sirove nafte, optužujući tvrtke da potrošačima "previše naplaćuju" gorivo.

Cijene nafte su porasle ove godine nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli napade na Iran koncem veljače, a Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskoga zaljeva u kojima su američke baze.

Potrošači su izrazili zabrinutost zbog visokih cijena goriva dok predsjednik i njegova Republikanska stranka žele zadržati tijesne većine u Kongresu na međuizborima u studenom.

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Međuizbori, tako nazvani jer se odvijaju na pola predsjedničkog mandata, tradicionalno su i svojevrsni referendum o aktualnom predsjedniku i gotovo u pravilu stranka koja je na vlasti u Bijeloj kući na njima gubi vlast u Kongresu.

Diplomacija između Washingtona i Teherana o okončanju sukoba je nedavno dovela do djelomičnog ublažavanja maloprodajnih cijena goriva za Amerikance.

U američko-izraelskim napadima na Iran te izraelskim napadima na Libanon su ubijene tisuće ljudi, a raseljeni su milijuni.

Prekid vatre je stupio na snagu u travnju i otada je produžen, no SAD i Iran se optužuju za njegovo kršenje.

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