Trump produbljuje nesigurnost u svijetu, podržava diktatore

Piše Tomislav Klauški,
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Najveći od svih ratova Trump još nije zaustavio, premda se ne može reći da nije pokušavao. Prije svega, prisiljavajući Ukrajinu na kapitulaciju

Donald Trump proglasio se mirotvorcem. Predsjednik koji se uoči prošlih izbora dogovorio s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom da odbije gotovo identični mirovni plan za Gazu koji je predložio Joe Biden, kako bi dobio izbore, nakon čega se hvalio da Izraelu daje bombe kojima je Gaza sravnjena sa zemljom, te usput objavljivao AI uratke na kojima s Netanyahuom uživa u resortu izgrađenom na genocidom očišćenoj Gazi, sad glumi mirotvorca na Bliskom istoku. Taj mirotvorac Trump pomogao je u uništavanju Gaze i poručivao da Palestince treba iseliti s njihove zemlje. A još prije toga raketirao je venezuelanske brodice, pokušavao okupirati Grenland i anektirati Kanadu. Sad se hvali da je zaustavio osam ratova. Ali kako to da nije zaustavio onaj u Ukrajini? Onaj koji je obećao zaustaviti u 24 sata od svoga dolaska u Bijelu kuću.

