Trumpa proglasili krivim zbog podmićivanja porno zvijezde: Evo kada će mu izreći kaznu

Bivši američki predsjedik i republikanac Donald Trump kriv je po svih 34 točke optužnice zbog afere s pornozvijezdom Stormy Daniels, odlučila je porota u prvom kaznenom postupku. Ovom povijesnom presudom je postao prvi američki predsjednik koji je u četvrtak osuđen za zločin. U američkoj povijesti nikada se do sada ni jedan sadašnji ili bivši američki predsjednik nije morao sučiti s kaznenim progonom.

Trump je osuđen za lažiranje poslovnih zapisa u sklopu pokušaja sakrivanja isplate 130 tisuća dolara porno glumici Stormy Daniels da u zamjenu za njezinu šutnju o navodnoj aferi uoči izbora 2016. godine. Afera je trajala nekoliko mjeseci. Michael Cohen, Trumpov bivši odvjetnik koji je navodno isplatio Daniels, na sudu je rekao kako je obavijestio svog klijenta o isplati. Trumpovi odvjetnici su prikazali Cohena kao osuđenog kriminalca i lažljivca, podsjećajući na njegov boravak u zatvoru zbog porezne prijevare i laganja Kongresu. Tužitelji su tvrdili da je Trumpov bivši odvjetnik Michael Cohen platio 130.000 dolara pornozvijezdi Stormy Daniels za njezinu šutnju o navodnom seksualnom susretu s Trumpom prije deset godina i da je to predstavljalo prijevaru glasača u zadnjim danima Trumpove kampanje 2016., kada se njegova kandidatura borila s drugim otkrićima o seksualnom nedoličnom ponašanju.

Former U.S. President Trump's criminal trial on charges of falsifying business records continues in New York | Foto: Michael M. Santiago

Nakon vijećanja tijekom dva dana, 12-člana porota objavila je da je Trumpa proglasila krivim po sve 34 točke optužnice s kojima se suočio. Za svaku presudu bila je potrebna jednoglasna odluka. Sudac Juan Merchan zakazao je ročište za izricanje kazne za 11. srpnja u 16 sati. Prijeti mu novčana kazna ili nekoliko godina zatvora, iako se ta kazna može suspendirati.

Former U.S. President Trump's criminal trial on charges of falsifying business records, in New York | Foto: Andrew Kelly

Trump je nakon presude održao govor u kojem je rekao da se radi o namještenom suđenju, a aktualni predsjednik Joe Biden ga na ovaj način pokušava diskreditirati. Sudac je, kaže Trump, bio pristran, a tvrdi da se radi o sramotnom suđenju. Najavio je da će se nastaviti boriti.