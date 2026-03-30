Trump: Promijenjen je režim u Iranu. Pregovaramo s njim

Američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za ugledni New York Times rekao je da razgovara s predsjednikom iranskog parlamenta Mohammadom Bagerom Ghalibafom te da će SAD za otprilike tjedan dana znati mogu li dvije strane uspješno surađivati.

Rekao je da je došlo do promjene režima jer sada lakše razgovara s Irancima nego što je bio slučaj prije napada na Iran.

- Došlo je do potpune promjene režima jer su stari ljudi režima nestali, a sada imamo posla s potpuno novom skupinom ljudi - rekao je Trump i dodao da su oni puno razumniji.

Isti taj Bager Ghalibaf učestalo ismijava Trumpa na društvenim mrežama.

- Nisu se odvijali nikakvi pregovori s Amerikom. Lažne vijesti imaju za cilj manipulirati financijskim i naftnim tržištima i pobjeći iz kaljuže u kojoj su Amerika i Izrael zarobljeni - objavio je svojedobno glasnogovornik iranskog parlamenta, a Peteu Hegsethu je poručio neka ode umrijeti za Izrael.