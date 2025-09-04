Trump: Putin i Zelenski još nisu spremni, ali nešto će se dogoditi

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je i dalje predan postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine unatoč sve većoj neizvjesnosti oko izgleda za održavanje razgovora oči u oči između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, izvijestio je CBS News u četvrtak. "Pratim to, vidim to i razgovaram o tome s predsjednikom Putinom i predsjednikom Zelenskim", rekao je Trump u telefonskom intervjuu za CBS News u srijedu. "Nešto će se dogoditi, ali oni još nisu spremni. Ali nešto će se dogoditi. Napravit ćemo to."

Trump je u srijedu rekao da planira održati razgovore o ratu u Ukrajini idućih dana nakon što njegov samit s Putinom na Aljasci u kolovozu nije uspio postići napredak. Dužnosnik Bijele kuće rekao je kako se očekuje da će Trump u četvrtak telefonski razgovarati sa Zelenskijem.

Putin je u srijedu također izjavio da je spreman sastati se sa Zelenskim ako ukrajinski predsjednik dođe u Moskvu, ali da svaki takav sastanak mora biti dobro pripremljen i dovesti do opipljivih rezultata. Ukrajinski ministar vanjskih poslova odbacio je prijedlog da Moskva bude mjesto održavanja takvog sastanka.

Govoreći o nedavnom napadu Rusije na Ukrajinu, u kojem je ubijeno 15 ljudi, Trump je za CBS News rekao da je nezadovoljan situacijom, ali da će nastaviti inzistirati na mirovnom sporazumu. Istaknuo je kako misli da će se sve riješiti, ali da pregovori s Rusijom nisu jednostavni. "Iskreno, mislio sam da bi onaj sa Rusijom bio lakši od onih koje sam zaustavio, ali čini se da je to nešto što je malo teže", ocijenio je.

Trump je frustriran zbog svoje nemogućnosti da zaustavi borbe, koje su započele ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022., nakon što je u početku predvidio da će moći brzo okončati rat kada je preuzeo dužnost u siječnju.