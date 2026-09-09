Trump: 'Putin želi postići dogovor o Ukrajini, ali kočnica su dvoje ljudi koji se mrze'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da je ranije ovog tjedna imao "sjajan" razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da ruski čelnik želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini.

"On želi sklopiti dogovor, a ako i (ukrajinski predsjednik Volodimir) Zelenski želi sklopiti dogovor, to bi bilo jako dobro", rekao je Trump novinarima prije ulaska u predsjednički zrakoplov Air Force One na putu za Dallas, gdje se održava Nacionalna konvencija Republikanske stranke.

Trump je razgovarao telefonom s Putinom u utorak, ubrzo nakon što su se posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner vratili s diplomatske turneje po Moskvi i Kijevu. Dvojica izaslanika, koji su zaduženi za većinu glavnih mirovnih pregovora u ime Sjedinjenih Država, raspravljali su o potencijalnim prijedlozima za okončanje rata.

Prošloga se mjeseca ravnatelj Središnje obavještajne agencije (CIA) John Ratcliffe sastao s obavještajnim dužnosnicima u Moskvi, dijelom kako bi potaknuo ruske dužnosnike na prekid invazije.

Unatoč tim naporima i Trumpovim izjavama, obavještajni dužnosnici u Sjedinjenim Državama, Ukrajini i diljem Europe i dalje sumnjaju da je Putin ozbiljno zainteresiran za okončanje rata, koji sada traje već četvrtu godinu.

"Kočnica su dvoje ljudi koji se mrze", rekao je Trump novinarima.

"Mislim da je, više od svega drugoga, riječ o dvoje ljudi koji se mrze."