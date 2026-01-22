Trump nije poludio, kako bi to mnogi željeli vjerovati, niti samo želi skrenuti pozornost s Epsteinovih dokumenata koji otkrivaju njegovu umiješanost u pedofilski skandal i prostituciju, a možda i nešto gore od toga.
U TRI ĆOŠKA... PLUS+
Trump razbija NATO i potvrđuje da radi u Putinovu interesu
Čitanje članka: 1 min
Sve je lakše razumjeti kad se zna da Donald Trump radi za Vladimira Putina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku