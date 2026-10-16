Trump razgovara s Moskvom i Pekingom o denuklearizaciji: 'Cijela ta situacija je štetna...'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington vodi razgovore s Moskvom i Pekingom s ciljem denuklearizacije zemalja koje posjeduju najveće zalihe nuklearnog oružja.

Prema podacima Stockholmskog međunarodnog instituta za mirovna istraživanja (SIPRI), Rusija raspolaže najvećim brojem uskladištenih nuklearnih bojevih glava, a slijede je Sjedinjene Države i Kina. Sjedinjene Države, međutim, prednjače pred Rusijom po broju raspoređenih bojevih glava.

U intervjuu za Newsmax, Trump je rekao kako očekuje da će Kina u idućih pet godina dostići Sjedinjene Države.

"Cijela ta situacija je šteta, jer bih volio postići denuklearizaciju ako je to moguće, a o tome zapravo razgovaramo i s Rusijom i s Kinom”, izjavio je Trump.Newsmax je izvijestio da je Trump o denuklearizaciji razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Trumpovi komentari dolaze nekoliko mjeseci nakon što je ranije ove godine istekao Ugovor o smanjenju strateškog naoružanja.

Ugovor "Novi START”, potpisan 2010. godine, dopuštao je jedno produljenje, o kojem su se na razdoblje od pet godina dogovorili tadašnji predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin. Svako novo produljenje zahtijevalo bi donošenje odluke o dobrovoljnom produljenju ograničenja predviđenih tim ugovorom.