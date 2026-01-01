Obavijesti

News

Komentari 2
ŠOKIRA IZJAVAMA

Trump tvrdi da svaki dan uzima aspirin u prevelikim dozama: 'Sklon sam modricama'

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Trump tvrdi da svaki dan uzima aspirin u prevelikim dozama: 'Sklon sam modricama'
Foto: Leon Neal/PRESS ASSOCIATION

'Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da gusta krv teče mojim srcem', rekao je Trump. 'Želim da lijepa, rijetka krv teče mojim srcem. Ima li to smisla?'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu za Wall Street Journal da godinama svaki dan uzima aspirin u dozi većoj od medicinski preporučene, a kao razlog je naveo naviku i praznovjerje.

Trump je rekao da je zbog toga skloniji modricama, što je povremeno pokušavao prikriti kozmetičkim sredstvima, a to je potaknulo pitanja o njegovu zdravlju.

"Pomalo sam praznovjeran", rekao je 79-godišnji predsjednik.

"Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da gusta krv teče mojim srcem", rekao je Trump. "Želim da lijepa, rijetka krv teče mojim srcem. Ima li to smisla?"

NOVOGODIŠNJI LUKSUZ FOTO Melania Trump zasjala u novogodišnjoj noći: Zbog skupih štikli dekolte pao u drugi plan
FOTO Melania Trump zasjala u novogodišnjoj noći: Zbog skupih štikli dekolte pao u drugi plan

U intervjuu je Trump otkrio i nove pojedinosti o snimanju kojem je bio podvrgnut prošlog listopada, rekavši da je bio na računalnoj tomografiji (CT) a ne na magnetskoj rezonanciji (MRI), kako je prethodno tvrdio.

Prema izvješću, jedan od Trumpovih liječnika naručio je CT snimanje kao mjeru opreza kako bi se isključili potencijalni kardiovaskularni problemi. Pregled nije pokazao nikakve abnormalnosti, rekao je Trump. Bijela kuća potvrdila je tu procjenu nakon objave izvješća.

Trump, koji je ustvrdio da je "savršenog" zdravlja, također je odbacio optužbe da je zaspao tijekom nedavnih sastanaka u Bijeloj kući. Činilo se da videosnimke pokazuju kako se bori da ostane budan.

"Ponekad me fotografiraju dok trepćem, trepćem, pa me uhvate baš u trenutku treptaja", rekao je Trump.

Bijela kuća je nakon intervjua priopćila da je predsjednik potpuno sposoban za izvršavanje svojih dužnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Strava u Švicarskoj, 47 mrtvih. Svjedok (19): Bilo je kao u horor filmu. Ljudi su vrištali...
VELIKA TRAGEDIJA

VIDEO Strava u Švicarskoj, 47 mrtvih. Svjedok (19): Bilo je kao u horor filmu. Ljudi su vrištali...

Do eksplozije je došlo oko 1.30 sati, upravo u trenucima kada su brojni turisti i lokalni stanovnici slavili dolazak Nove godine. Incident se dogodio u baru "Le Constellation", poznatom okupljalištu posjetitelja u srcu Crans-Montane
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
Grlić Radman izrazio sućut švicarskom kolegi: Povjeravaju ima li među poginulima Hrvata
HOROR NA SKIJALIŠTU

Grlić Radman izrazio sućut švicarskom kolegi: Povjeravaju ima li među poginulima Hrvata

Ministar Grlić Radman izrazio sućut Švicarskoj i poručio da je Hrvatska spremna pomoći nakon tragedije u Crans-Montani

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026