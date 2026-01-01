Trump tvrdi da svaki dan uzima aspirin u prevelikim dozama: 'Sklon sam modricama'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu za Wall Street Journal da godinama svaki dan uzima aspirin u dozi većoj od medicinski preporučene, a kao razlog je naveo naviku i praznovjerje.

Trump je rekao da je zbog toga skloniji modricama, što je povremeno pokušavao prikriti kozmetičkim sredstvima, a to je potaknulo pitanja o njegovu zdravlju.

"Pomalo sam praznovjeran", rekao je 79-godišnji predsjednik.

"Kažu da je aspirin dobar za razrjeđivanje krvi, a ja ne želim da gusta krv teče mojim srcem", rekao je Trump. "Želim da lijepa, rijetka krv teče mojim srcem. Ima li to smisla?"

U intervjuu je Trump otkrio i nove pojedinosti o snimanju kojem je bio podvrgnut prošlog listopada, rekavši da je bio na računalnoj tomografiji (CT) a ne na magnetskoj rezonanciji (MRI), kako je prethodno tvrdio.

Prema izvješću, jedan od Trumpovih liječnika naručio je CT snimanje kao mjeru opreza kako bi se isključili potencijalni kardiovaskularni problemi. Pregled nije pokazao nikakve abnormalnosti, rekao je Trump. Bijela kuća potvrdila je tu procjenu nakon objave izvješća.

Trump, koji je ustvrdio da je "savršenog" zdravlja, također je odbacio optužbe da je zaspao tijekom nedavnih sastanaka u Bijeloj kući. Činilo se da videosnimke pokazuju kako se bori da ostane budan.

"Ponekad me fotografiraju dok trepćem, trepćem, pa me uhvate baš u trenutku treptaja", rekao je Trump.

Bijela kuća je nakon intervjua priopćila da je predsjednik potpuno sposoban za izvršavanje svojih dužnosti.