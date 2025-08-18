Prekid vatre nije potreban da bi se ispregovarao završetak rata, rekao je Trump novinarima uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u Bijeloj kući.
Trump: SAD će osigurati da mirovni sporazum funkcionira
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će SAD biti uključen u pružanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u sklopu mogućeg mirovnig sporazuma i da će "osigurati da on funkcionira", prenose agencije.
Dodao je da je "upravo neizravno" razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da će ga nazvati odmah nakon sastanka sa Zelenskijem i europskim čelnicima koji su također stigli u Washington.
Ukrajinski predsjednik je dao naslutiti da podržava trilateralni sastanak s Trumpom i Putinom.
Ukrajinci podržavaju Trumpov plan da se rat završi "na diplomatski način", rekao je Zelenskij.
