Trump: SAD će osigurati da mirovni sporazum funkcionira

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će SAD biti uključen u pružanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u sklopu mogućeg mirovnig sporazuma i da će "osigurati da on funkcionira", prenose agencije.

Prekid vatre nije potreban da bi se ispregovarao završetak rata, rekao je Trump novinarima uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u Bijeloj kući.

Dodao je da je "upravo neizravno" razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da će ga nazvati odmah nakon sastanka sa Zelenskijem i europskim čelnicima koji su također stigli u Washington.

Ukrajinski predsjednik je dao naslutiti da podržava trilateralni sastanak s Trumpom i Putinom.

Ukrajinci podržavaju Trumpov plan da se rat završi "na diplomatski način", rekao je Zelenskij.