SUSRET SA ZELENSKIM

Trump: SAD će osigurati da mirovni sporazum funkcionira

Piše HINA,
Foto: Alexander Drago

Prekid vatre nije potreban da bi se ispregovarao završetak rata, rekao je Trump novinarima uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u Bijeloj kući.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će SAD biti uključen u pružanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u sklopu mogućeg mirovnig sporazuma i da će "osigurati da on funkcionira", prenose agencije.

MODNI DONALD FOTO Prošli put Zelenskog su 'razapeli' zbog odore, Trump mu sada nahvalio crno odijelo
FOTO Prošli put Zelenskog su 'razapeli' zbog odore, Trump mu sada nahvalio crno odijelo

Dodao je da je "upravo neizravno" razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da će ga nazvati odmah nakon sastanka sa Zelenskijem i europskim čelnicima koji su također stigli u Washington.

SASTANAK PUTINA I ZELENSKOG? 'Ukrajina nikad bliže miru, ali skupo će ga platiti. Zapad snosi veliki dio odgovornosti za sve'
'Ukrajina nikad bliže miru, ali skupo će ga platiti. Zapad snosi veliki dio odgovornosti za sve'

Ukrajinski predsjednik je dao naslutiti da podržava trilateralni sastanak s Trumpom i Putinom.

Ukrajinci podržavaju Trumpov plan da se rat završi "na diplomatski način", rekao je Zelenskij.

FOTO Najmanje deset ubijenih u žestokom napadu na Ukrajinu uoči sastanka u Bijeloj kući
UŽAS!

FOTO Najmanje deset ubijenih u žestokom napadu na Ukrajinu uoči sastanka u Bijeloj kući

Cijela obitelj, uključujući malo dijete i 16-godišnjaka bila je među sedmero poginulih u noćnom napadu dronom na stambenu četvrt na sjeveroistoku Harkiva
Visoki ruski general teško ozlijeđen na bojištu u Ukrajini: ‘Morali su mu amputirati udove‘
IMAO VAŽNE FUNKCIJE

Visoki ruski general teško ozlijeđen na bojištu u Ukrajini: ‘Morali su mu amputirati udove‘

Ruski general Esedula Abačev teško ranjen u Ukrajini! Amputirani su mu udovi nakon napada HUR-a. Liječi se u vrhunskoj bolnici
Trump: Povratak Krima i ulazak Ukrajine u NATO nisu na stolu
PRIJE SASTANKA

Trump: Povratak Krima i ulazak Ukrajine u NATO nisu na stolu

Očekuje se da će se Trump i Zelenski sastati nasamo prije nego što im se pridruži skupina europskih čelnika

