Trump: SAD želi vratiti kontrolu nad zračnom bazom Bagram

Sjedinjene Države žele vratiti kontrolu nad zračnom bazom Bagram u Afganistanu, rekao je predsjednik Donald Trump u četvrtak na tiskovnoj konferenciji s britanskim premijerom Keirom Starmerom, no afganistanski dužnosnik je dan kasnije odbacio potrebu za američkom prisutnošću. Radi se o bivšoj glavnoj bazi američkih snaga u Afganistanu, od napada 11. rujna 2001. do njihovog povlačenja 2021. kada su vlast preuzeli talibani. "Pokušavamo je vratiti", rekao je Trump o bazi Bagram, spominjući njezin, kako je rekao, strateški položaj blizu Kine. "Želimo tu bazu natrag".

Međutim, Kabul je rekao da nije otvoren za takav dogovor.

"Afganistan i Sjedinjene Države trebaju biti u takvom odnosu ... da Sjedinjene Države ne održavaju nikakvu vojnu prisutnost u bilo kojem dijelu Afganistan", napisao je dužnosnik afganistanskog ministarstva vanjskih poslova Zakir Jalal na X-u.

Dvije zemlje bi mogle uspostaviti gospodarske i političke odnose na temelju uzajamnog poštovanja i zajedničkih interesa, dodao je.

Komunicirajući s Kabulom radi oslobađanja svojih državljana zadržanih u inozemstvu, američki dužnosnici su u subotu razgovarali s afganistanskim vlastima o Amerikancima koje se drži u Afganistanu.

Adam Boehler, posebni izaslanik Trumpove administracije za taoce i Zalmay Khalilzad, bivši posebni američki izaslanik za Afganistan, sastali su se ministrom vanjskih poslova talibana Amirom Khanom Muttagijem.

Washington ne priznaje vladu talibana, koji su preuzeli vlast 2021. nakon 20 godina od američke vojne intervencije u Afganistanu.