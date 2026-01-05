Trump prijeti Kolumbiji: 'Vodi ih bolesnik, neće dugo'. Bacio oko na Grenland, dobio brzi odgovor

MADURO IDE PRED SUCA

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro trebao bi se pojaviti na američkom sudu u ponedjeljak nakon što su ga američke snage zarobile tijekom vikenda, a američki predsjednik Donald Trump ostavio je otvorenom mogućnost još jednog napada ako SAD ne postignu dogovor s privremenom čelnicom zemlje.

Trump je u nedjelju novinarima rekao da bi mogao narediti još jedan napad ako Venezuela ne surađuje s američkim naporima da otvori svoju naftnu industriju i zaustavi trgovinu drogom.

Također je zaprijetio vojnom akcijom u Kolumbiji i Meksiku te rekao da kubanski komunistički režim "izgleda kao da je spreman pasti" sam.

Trumpove izjave uslijedile su uoči Madurova planiranog pojavljivanja u ponedjeljak pred saveznim sucem u New Yorku.

Maduro je pritvoren tijekom vojnog napada u subotu u Caracasu koji je izazvao međunarodnu zabrinutost i gurnuo Venezuelu u neizvjesnost.

Dužnosnici Trumpove administracije prikazali su njegovo privođenje kao provedbu zakona kako bi ga se pozvalo na odgovornost za kaznene optužbe podignute 2020. godine, koje ga terete za zavjeru u narko-terorizmu.

No sam Trump rekao je da su u pozadini bili i drugi razlozi, navodeći da je napad djelomično potaknut priljevom venezuelskih migranata u Sjedinjene Države i odlukom te zemlje da nacionalizira američke naftne interese.

"Vraćamo ono što su ukrali", rekao je u zrakoplovu Air Force One dok se u nedjelju vraćao u Washington iz Floride. "Mi smo glavni. Naftne tvrtke vratit će se u Venezuelu i obnoviti naftnu industriju zemlje," rekao je Trump. "Potrošit će milijarde dolara i vadit će naftu iz zemlje", rekao je.

U međuvremenu, Madurova vlada ostaje na vlasti u Caracasu.

Potpredsjednica Delcy Rodriguez, koja je preuzela dužnost privremene čelnice, rekla je da Maduro ostaje predsjednik i osporila je Trumpovu tvrdnju da je spremna surađivati ​​sa Sjedinjenim Državama.

Rodriguez, koja je ujedno i ministrica za naftu, dugo je smatrana najpragmatičnijim članom Madurova užeg kruga.

Maduro (63) se suočava s optužbama koje ga terete za pružanje podrške velikim skupinama za trgovinu drogom, poput kartela Sinaloa i bande Tren de Aragua.

Tužitelji kažu da je upravljao rutama trgovine kokainom, koristio vojsku za zaštitu pošiljki, skrivao nasilne skupine za trgovinu drogom i koristio predsjedničke objekte za prijevoz droge.

Optužbe, prvi put podnesene 2020., ažurirane su u subotu kako bi uključile njegovu suprugu Ciliju Flores, koja se tereti da je naređivala otmice i ubojstva.

Maduro je odbacio sve optužbe, a moglo bi proći nekoliko mjeseci prije nego što mu počne suđenje.

Sjedinjene Države smatraju Madura nelegitimnim diktatorom otkako je proglasio pobjedu na izborima 2018. godine, obilježenim optužbama za masovne nepravilnosti. No, Trump je odbacio ideju da oporbena čelnica i dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado preuzme vlast, rekavši da nema dovoljnu potporu.

Machado je zabranjeno sudjelovanje na izborima 2024., ali je rekla da njezin saveznik Edmundo Gonzalez ima mandat za preuzimanje predsjedničke dužnosti, a neki međunarodni promatrači kažu da je on uvjerljivo pobijedio na tim izborima.

Iako Maduro ima malo saveznika na svjetskoj sceni, mnoge zemlje dovele su u pitanje legitimitet otmice stranog šefa države i pozvale SAD da poštuje međunarodno pravo.

Vijeće sigurnosti UN-a planira se sastati se u ponedjeljak kako bi raspravljalo o američkom napadu koji je glavni tajnik Antonio Guterres opisao kao opasan presedan.

Napad je također izazvao pitanja u Washingtonu gdje oporbeni demokra