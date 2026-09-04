Trump šalje delegaciju na nove razgovore o mirovnom planu za Ukrajinu: 'Imamo ideju za mir...'

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, putuju u inozemstvo u pokušaju postizanja mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, izjavio je u petak američki predsjednik Donald Trump novinarima. Tijekom obraćanja u Ovalnom uredu, Trump je sugerirao da SAD ima konkretan prijedlog s ciljem okončanja rata, koji je sada u petoj godini.

Međutim, nije detaljnije pojasnio što taj prijedlog sadrži, niti je rekao hoće li Witkoff i Kushner putovati u Ukrajinu, Rusiju ili u obje zemlje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da će njih dvojica u nedjelju doputovati u Ukrajinu nakon što posjete Moskvu.

"Imamo ideju za mir", rekao je Trump.

"Poslao sam Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, dvojicu sjajnih pregovarača. Odradili su odličan posao i poslali smo ih tamo kako bismo vidjeli možemo li nešto postići. Postoji dobra šansa da u tome i uspijemo."

Foto: Tass/SIPA USA

Dvojac je planirao otputovati u Moskvu tijekom vikenda, nakon čega je trebao uslijediti posjet Kijevu, izjavila su ranije dva izvora za agenciju Reuters.

Međutim, plan puta proteklih je dana bio podložan promjenama, a dio putovanja koji se odnosi na Kijev još uvijek nije potpuno siguran, naveo je jedan od izvora u petak.

Zelenski je također najavio da neće biti zračnih napada na Rusiju tijekom posjeta izaslanika Donalda Trumpa Moskvi te zatražio od Rusije uzvratnu mjeru kada dvojica američkih dužnosnika u nedjelju budu u Kijevu.

"S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija mora uzvratno osigurati prekid vatre – bez vlastitih napada – tijekom vremena potrebnog za vođenje ovih pregovora”, izjavio je Zelenski.