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Trump šalje delegaciju na nove razgovore o mirovnom planu za Ukrajinu: 'Imamo ideju za mir...'

Piše HINA,
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Trump šalje delegaciju na nove razgovore o mirovnom planu za Ukrajinu: 'Imamo ideju za mir...'
Foto: CNP /AdMedia/NEWSCOM
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"Poslao sam Witkoffa i Kushnera, dvojicu sjajnih pregovarača. Odradili su odličan posao i poslali smo ih tamo kako bismo vidjeli možemo li nešto postići. Postoji dobra šansa da u tome i uspijemo", kazao je Trump...

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, putuju u inozemstvo u pokušaju postizanja mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, izjavio je u petak američki predsjednik Donald Trump novinarima. Tijekom obraćanja u Ovalnom uredu, Trump je sugerirao da SAD ima konkretan prijedlog s ciljem okončanja rata, koji je sada u petoj godini. 

Međutim, nije detaljnije pojasnio što taj prijedlog sadrži, niti je rekao hoće li Witkoff i Kushner putovati u Ukrajinu, Rusiju ili u obje zemlje.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da će njih dvojica u nedjelju doputovati u Ukrajinu nakon što posjete Moskvu.

"Imamo ideju za mir", rekao je Trump.

"Poslao sam Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, dvojicu sjajnih pregovarača. Odradili su odličan posao i poslali smo ih tamo kako bismo vidjeli možemo li nešto postići. Postoji dobra šansa da u tome i uspijemo."

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Foto: Tass/SIPA USA

Dvojac je planirao otputovati u Moskvu tijekom vikenda, nakon čega je trebao uslijediti posjet Kijevu, izjavila su ranije dva izvora za agenciju Reuters.

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Međutim, plan puta proteklih je dana bio podložan promjenama, a dio putovanja koji se odnosi na Kijev još uvijek nije potpuno siguran, naveo je jedan od izvora u petak.

Zelenski je također najavio  da neće biti zračnih napada na Rusiju tijekom posjeta izaslanika Donalda Trumpa Moskvi te zatražio od Rusije uzvratnu mjeru kada dvojica američkih dužnosnika u nedjelju budu u Kijevu.

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"S naše strane neće biti zračnih napada, a Rusija mora uzvratno osigurati prekid vatre – bez vlastitih napada – tijekom vremena potrebnog za vođenje ovih pregovora”, izjavio je Zelenski.

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