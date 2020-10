Trump se liječi u istoj bolnici u kojoj je Tuđman tajno operiran

Kolima Hitne pomoći u pratnji policajaca na motociklima Tuđman je prevezen u zagrebačku zračnu luku ne bi li što brže stigao u bolnicu Walter Reed u Washingtonu. Građanima nisu rekli istinu...

<p>Vojna bolnica <strong>Walter Reed</strong>, u koju je kasno sinoć zbog zaraze korona virusom iz Bijele kuće premješten američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong>, Hrvatima je najpoznatija po tome što se tamo 1996. godine u tajnosti liječio tadašnji predsjednik <strong>Franjo Tuđman</strong>.</p><p>Tjednik Nacional je 1996. godine razotkrio kako je Pantovčak skrivao od čega boluje Franjo Tuđman, te su otkrili pravu pozadinu predsjednikova tajnog odlaska u washingtonsku bolnicu Walter Reed. </p><p>Javnost je zapravo tek tada doznala ono što je vrh vlasti dugo pokušavao prikriti, a to je da prvi hrvatski predsjednik boluje od karcinoma.</p><p>Tuđmanova pojavljivanja u javnosti tijekom studenoga 1996. dala su naslutiti da je njegovo zdravstveno sve gore. Prvi put to se jasno moglo vidjeti 5. studenoga, prilikom primanja talijanskog ministra vanjskih poslova <strong>Lamberta Dinija</strong>, kada Tuđman nije mogao skriti znakove ozbiljne iscrpljenosti. </p><p>Još se gore doimao dva dana poslije kada je na svečanoj sjednici Vlade pred TV kamerama izmučenim i jedva čujnim glasom zahvalio Vladi <strong>Zlatka Mateše</strong> na jednogodišnjem radu. </p><p>Istoga dana desetke kilograma mršaviji Franjo Tuđman odavao je dojam potpuno slomljenog čovjeka dok je na izvanrednoj sjednici Predsjedništva HDZ-a slušao prozivku članova stranke okrivljenih za malverzacije u pretvorbi. </p><p>A kada je 11. studenoga prilikom predaje odlikovanja generalu <strong>Zvonimiru Červenku</strong> Franjo Tuđman od iscrpljenosti gotovo pao, napokon je hitno prevezen u Novu bolnicu u Dubravi. Da je u njoj proveo dva dana na pretragama, također se tajilo, a istinu nije znala ni većina suradnika iz Predsjedničkih dvora.</p><h2>Sve su skrivali</h2><p>Hrvatskoj javnosti upravo je tada prešućeno poražavajuće otkriće – liječnici su ustanovili da je posrijedi opaka bolest te da je nužan hitan operacijski zahvat. </p><p>Sve što je uslijedilo pomno se krilo od hrvatskih građana i javnosti.</p><p>Kolima Hitne pomoći u pratnji policajaca na motociklima predsjednik je prevezen u zagrebačku zračnu luku ne bi li što brže stigao u bolnicu Walter Reed u Washingtonu. Građanima je informacija plasirana u lažnom obliku pa su na radijskim vijestima doznali samo da je predsjednik "otputovao na kraći odmor i detaljniji liječnički pregled". </p><p>No Nacionalu u washingtonskoj je bolnici potvrđeno da je ondje primljen teško bolesni hrvatski predsjednik te da je u bolnicu stigao u pratnji svog osobnog liječnika, dr. <strong>Miomira Žužula</strong> i supruge Ankice. </p><p>Diplomatski izvori bliski State Departmentu Nacionalu su potom potvrdili da su liječnici washingtonske bolnice nakon detaljnih pretraga ustvrdili ono što su samo rijetki u Zagrebu znali i to tajili pod svaku cijenu – Franjo Tuđman ima karcinom želuca u poodmakloj fazi. </p><p>Još jedna potvrda stigla je u obliku pisma potpore koje su hrvatskom predsjedniku uputili Bill i Hilary Clinton, a u kojem Tuđmanovo stanje opisuju kao "vrlo teško" i žele mu brzo i sretno ozdravljenje. </p><p>A da je Tuđmanovo liječenje u Washingtonu doista držano u strogoj tajnosti pokazalo se 15. studenoga kada su novinari pojedinih američkih listova od hrvatskog veleposlanstva u Washingtonu pokušali doznati nešto više o Tuđmanovu boravku u bolnici. </p><h2>CNN: Franjo Tuđman ima karcinom želuca</h2><p>Njima je tada rečeno da je vijest o predsjednikovu boravku u Walter Reed bolnici sigurno netočna jer veleposlanstvo o tome nije obaviješteno. No istoga je dana CNN iz pouzdanih izvora doznao i objavio da Franjo Tuđman boluje od karcinoma želuca.</p><p>Ured predsjednika potom je demantirao te tvrdnje, priznavši samo da je Tuđman na liječenju i da nema karcinom, nego samo bezazlene želučane teškoće. </p><p>No u Americi je malo tko vjerovao u fingirane informacije koje su stizale iz Hrvatske. <strong><a href="https://www.nytimes.com/1996/11/16/world/croatian-leader-in-us-for-cancer-treatment.html">New York Times je ubrzo objavio članak </a></strong>u kojem se razmatra eventualna posttuđmanovska era, napominjući da će se prvi predsjednik Hrvatske vjerojatno morati povući iz politike.</p><h2>Stanje mu se pogoršalo tri godine kasnije</h2><p>Prvog dana studenoga 1999. godine Franjo Tuđman hitno je operiran u zagrebačkom KB-u Dubrava, a liječnički konzilij predvođen dr. <strong>Branimirom Jakšićem</strong> izvijestio je da se predsjednik dobro oporavlja nakon operacije perforiranog divertikula debelog crijeva. No pet dana poslije pojavile su se postoperativne komplikacije, odnosno upala potrbušnice. </p><p>Liječnici su tada uvjeravali da su takve komplikacije uobičajene, no da se unatoč njima Franjo Tuđman normalno oporavlja pa su čak najavljivali da očekuju kako će predsjednik iz bolnice izići za desetak dana. </p><h2>Unutarnje krvarenje</h2><p>No ubrzo su se pojavile nove komplikacije - Franjo Tuđman imao je unutarnje krvarenje i 13 dana nakon operacije bio je u iznimno teškom zdravstvenom stanju.</p><p>Desetak dana poslije pojedini organi postupno su počeli otkazivati. Tijelo je posustalo 10. prosinca kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman preminuo. </p><h2>U istoj bolnici liječio se i Gojko Šušak</h2><p>Kako je u svojim dnevnički zapisima navela Ankica Tuđman, prije njenog supruga u 'Walter Reedu' je 1996. operiran i tadašnji ministar obrane i Tuđmanov najbliži suradnik <strong>Gojko Šušak</strong>.</p><p>- Prije sedam mjeseci u bolnici Walter Reed operiran je i ministar Gojko Šušak. Imao je karcinom na plućima. Dobro je, oporavio se. Liječnici kažu da mu karcinom nije zahvatio i druge organe, a da se i bez trećine pluća može živjeti. Zar to nije čudan tijek sudbine da i Francek, kao i jedan od njegovih najvjernijih suradnika, odlazi s dijagnozom karcinoma u istu američku bolnicu na liječenje! - napisala je.</p><p>Šušak je preminuo dvije godine kasnije.<br/> </p>