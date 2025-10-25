Obavijesti

News

Komentari 0
HOĆE LI SMANJITI CARINE?

Trump se nada sporazumu sa Xijem tijekom posjeta Aziji

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Trump se nada sporazumu sa Xijem tijekom posjeta Aziji
Foto: Jonathan Ernst

Washington i Peking su si međusobno povećali carine na robe koje izvoze te zaprijetili da će si u potpunosti uskratiti pristup ključnim mineralima i tehnologijama

Američki predsjednik Donald Trump će idućeg tjedna otputovati u Aziju, gdje će ispitati svoju sposobnost postizanja dogovora u regiji pogođenoj njegovim beskompromisnim trgovinskim politikama i gdje se očekuje njegov sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Trump, koji odlazi iz Washingtona u petak navečer, ide na petodnevno putovanje u Maleziju, Japan i Južnu Koreju, što je njegov prvi posjet regiji i njegovo najduže putovanje u inozemstvo otkako je stupio na dužnost u siječnju.

Republikanski čelnik se nada da će sklopiti trgovinske, poslovne i mirovne sporazume, prije nego što se posveti najtežem izazovu: susretu sa Xijem u četvrtak u Južnoj Koreji. Do posjeta dolazi u vrijeme kada Trump nastoji zadržati najveće vanjskopolitičko postignuće svog drugog predsjedničkog mandata, krhko primirje kojem je uspio posredovati u sukobu između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas, dok i dalje traje ruski rat u Ukrajini, a trgovinski rat s Kinom ne pokazuje znakove popuštanja.

Washington i Peking su si međusobno povećali carine na robe koje izvoze te zaprijetili da će si u potpunosti uskratiti pristup ključnim mineralima i tehnologijama, što je uznemirilo tržišta. Putovanje je službeno najavila Bijela kuća u četvrtak, a pojedinosti su i dalje podložne promjenama, uključujući sastanak šefova dviju najvećih gospodarstava svijeta. Nijedna strana ne očekuje napredak koji bi obnovio uvjete trgovine koji su postojali prije Trumpove inauguracije u siječnju, prema osobi upućenoj u pripremne razgovore. Umjesto toga, usredotočili su se na rješavanje nesporazuma, ali i na skromna poboljšanja.

Privremeni sporazum bi mogao uključivati ograničeno smanjenje carina, produženje postojećih stopa ili kinesko obećanje da će kupovati američku soju i zrakoplove Boeing. Peking je odustao od sličnih obećanja iz sporazuma s Trumpom 2020. Washington bi mogao dopustiti da veća količina visokosoficisticiranih računalnih čipova ide u Peking, koji bi zauzvrat mogao smanjiti ograničenja za izvoz rijetkih zemnih magneta koja su razljutila Trumpa. Moguće je i da pregovori ne daju nikakvog ploda.

Američki ministar financija Scott Bessent je u srijedu rekao da razgovor između Trumpa i Xija neće biti formalan. Trump je kasnije novinarima rekao da će dvojac imati "poprilično dug sastanak" koji će im omogućiti da "zajedno riješe mnogo naših pitanja i naše sumnje i našu ogromnu imovinu". Kina nije potvrdila da je sastanak planiran.

Mira Rapp-Hooper iz organizacije Brookings Institution i dužnosnica bivše administracije američkog predsjednika Joe Bidena, kazala je da je Trumpova politika prema Aziji obilježena intenzivnim pritiskom na trgovinske politike i izdvajanja za obranu zemalja u regiji. Trumpa se očekuje na samitu skupine ASEAN koji počinje u nedjelju u Maleziji, gdje bi mogao nadgledati potpisivanje sporazuma o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže. Nakon toga, Trump će otići u Japan gdje će se sastati s novoizabranom premijerkom Sanae Takaichi za koju se očekuje da će potvrditi planove svoga prethodnika o povećanju izdvajanja za obranu i 550 milijardi dolara ulaganja u Sjedinjene Američke Države. Trump se potom u Južnoj Koreji, uoči samita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), namjerava sastati s Xijem.

(Hina) xbem yps

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO UŽASA na ZG obilaznici!
KAMION PROBIO OGRADU

FOTO UŽASA na ZG obilaznici!

Teška nesreća između Jakuševca i Kosnice u petak prijepodne. Promet je prekinut prema Lipovcu, objavio je HAK.. Kako nam je rekao čitatelj koji je snimio fotografije, kamion je proletio kroz ogradu: 'Strašno, jedan auto je bio skroz razvaljen', rekao nam je čitatelj
Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke
NEVJEROJATNO

Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke

Žestoka tuča u petak je iza 13.30 sati pogodila zagrebačko područje i u samo nekoliko minuta zabijelila grad. - Odjednom se smračilo i počelo padati. Trajalo je par minuta - rekao nam je jedan čitatelj, a drugi je dodao da je prije samo dva sata na balkonu bio u kratkim rukavima
Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu
ODBIO MU 2. KONCERT

Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu

Tomašević je naglasio kako pjevač više neće moći nastupati u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako bude povika 'ZDS'. Naravno, privatne koncerte po klubovima mu zabraniti ne može.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025