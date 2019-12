Trump se naljutio, sprdali ga u videu pa će sad ranije doma...

Donald Trump nije dobro primio još jednu šalu na svoj račun. Pomoglo vjerojatno nije ni to što je ona izlazila iz usta najmoćnijih lidera svijeta.

Nakon što se sporna snimka proširila svjetskim medijima i društvenim mrežama, Trump je, piše Independent, otkazao konferenciju za novinare i napustio cijeli summit koji je počeo jučer.

Kada su ga novinari prethodno pitali je li vidio snimku, Donald Trump rekao je da je Justin Trudeau 'dvoličan' i da je frustriran jer je SAD od Kanade tražio da više pridonose NATO-u.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs