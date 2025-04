Trump se obrušio na Zelenskog i poručio: 'Da izbori 2020. nisu bili namješteni, rata ne bi bilo'

Donald Trump u ponedjeljak je u Bijeloj kući ugostio predsjednika El Salvadora Nayiba Bukelea, a sat prije toga je na svojoj mreži Truth Social još jednom sipao optužbe na račun Volodimira Zelenskog i Joea Bidena, da su oni započeli rat te kako ga je Putin poštovao tijekom njegovog prvog mandata.

- Rat između Rusije i Ukrajine je Bidenov rat, ne moj. Ja sam tek stigao, i tijekom četiri godine mog mandata nije bilo nikakvih problema u sprječavanju da se to dogodi. Predsjednik Putin, i svi ostali, poštovali su vašeg Predsjednika! JA NEMAM NIKAKVE VEZE S OVIM RATOM, ALI NAPORNO RADIM DA SE SMRT I RAZARANJE ZAUSTAVI. Da Predsjednički izbori 2020. nisu bili NAMJEŠTENI – a bili su, na toliko načina – taj užasan rat se nikada ne bi dogodio. Predsjednik Zelenski i "Pokvareni Joe Biden" su napravili apsolutno užasan posao dopuštajući da ova tragedija započne. Postojalo je toliko načina da se spriječi da ikada počne. Ali to je prošlost. Sad to moramo zaustaviti, I TO BRZO. TAKO TUŽNO! - napisao je Trump.

Mislim da je to strašno. Rečeno mi je da su pogriješili. Ali mislim da je to užasno. Mislim da je cijeli rat užasna stvar. Smatram da je sam početak tog rata bio zlouporaba moći. SAD nikad ne bi dopustile da taj rat započne da sam ja bio predsjednik. Taj rat je sramota, rekao je predsjednik SAD-a Donald Trump nakon što su jučer ukrajinski grad Sumi pogodile dvije ruske balističke rakete i ubile najmanje 34 ljudi te ozlijedila njih 117.

Na pitanje da pojasni što je mislio pod pogreškom, Trump je rekao: "Pogriješili su... njih morate pitati", ne navodeći na koga točno misli ni o kakvoj se pogrešci radi.

- Ovo je Bidenov rat. To nije moj rat. Ja samo pokušavam zaustaviti taj rat kako bismo spasili mnogo života - dodao je Trump.

Ubijeno 34 ljudi

Rusija je u ponedjeljak rekla da je dan ranije u Sumiju gađala sastanak zapovjednika jedne grupacije ukrajinske vojske balističkim projektilima, ujedno optužujući Kijev da koristi civile kao ljudski štit.

U ruskom napadu u nedjelju na grad Sumi poginule su najmanje 34 osobe, a ranjeno je njih 117.

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je u ponedjeljak u priopćenju da su njihove snage s dva balistička projektila Iskander gađale "mjesto sastanka zapovjednika" jedne skupine ukrajinske vojske u Sumiju.

Kijev "nastavlja koristiti ukrajinsko stanovništvo kao ljudski štiti, stavljajući vojne instalacije ili organizirajući događaje koji uključuju vojno osoblje u središte gusto naseljenog grada", dodalo je rusko ministarstvo.

Ova ruska optužba implicira da Moskva zapravo priznaje da je bombardiranje pogodilo civile, čak i ako to nije jasno formulirano, ističe agencija France presse.

Kremlj je u ponedjeljak na pitanje o napadu na Sumi odgovorio da Rusija gađa samo vojne ciljeve ili objekte povezane s vojskom.

"Naša vojska napada isključivo vojne ciljeve i one povezane s vojskom", ustvrdio je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov na konferenciji za novinare.

Rusija i dalje inzistira na tome da ne gađa civilnu infrastrukturu u Ukrajini, gdje su od početka ruske ofenzive u veljači 2022. mnogi gradovi uništeni, a deseci tisuća civila ubijeni ili ozlijeđeni, prema promatračima.

Razgovori Putina i Witkoffa "iznimno korisni i učinkoviti"

Do napada na Sumi, koji je Zapad osudio, došlo je dva dana nakon posjeta visokog američkog dužnosnika Rusiji.

Kremlj ocjenjuje da je sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i izaslanika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa, u petak u Sankt Peterburgu u Rusiji, bio "izuzetno koristan i učinkovit".

"Takvi kontakti su izuzetno korisni i vrlo učinkoviti", rekao je novinarima Peskov, pohvalivši kanal komunikacije koji ruskim i američkim čelnicima omogućuje izravnu razmjenu "različitih elemenata svojih stajališta o svim vrstama pitanja".

Fokus ovog trećeg sastanka Putina i Witkoffa od veljače bili su "aspekti ukrajinskog rješenja", prema Kremlju, dok se Donald Trump od svog dolaska u Bijelu kuću u siječnju zalaže za što brži prekid sukoba.

Administracija Donalda Trumpa već nekoliko tjedana vodi odvojene razgovore s visokim ruskim i ukrajinskim dužnosnicima.

Međutim, te rasprave još nisu rezultirale prekidom neprijateljstava, što je posljednjih dana izazvalo frustraciju američkog predsjednika.

"Rusija se mora pokrenuti", zahtijevao je u petak, žaleći se na svojoj mreži Truth Socialu da "previše ljudi umire, tisuće tjedno, u užasnom i besmislenom ratu".

O mogućem susretu Vladimira Putina i Donalda Trumpa "nije se razgovaralo" tijekom razgovora s Witkoffom, rekao je Peskov u ponedjeljak.

"Svaki sastanak mora biti dobro pripremljen", naglasio je, uvjeravajući da se "rad nastavlja", ne navodeći više detalja.