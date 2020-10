'Trump se osjeća dobro, želi se vratiti u Bijelu kuću i na posao'

Američki predsjednik Donald Trump osjeća se jako dobro i želi se vratiti na posao u Bijelu kuću, ali ostat će u bolnici još neko vrijeme, rekao je u nedjelju savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien

<p>Razgovarao sam jutros sa šefom ureda Bijele kuće (Markom Meadowsom) i dobra vijest je da se predsjednik osjeća jako dobro i da se zapravo želi vratiti kući u Bijelu kuću i vratiti natrag na posao, ali mislim da će ostati u Walter Reedu barem još neko vrijeme, rekao je <strong>Robert O'Brien</strong> za CBS-jevu emisiju "Face the Nation."</p><p>Trump je na liječenju u vojnoj bolnici Walter Reed nedaleko od Washingtona. </p><p>O'Brien, koji je tijekom ljeta i sam bio zaražen koronavirusom, rekao je da su sedmi i osmi dan bolesti kritični te da liječnici stoga žele biti blizu predsjednika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trump zaražen koronom</strong> </p><p>Dodao je da će Trump kasnije tijekom dana imati briefing o nacionalnoj sigurnosti na daljinu.</p><p>Na pitanje razgovara li se o mogućoj zamjeni za Trumpa ako on ne bude mogao obnašati dužnosti, kazao je: "Ne, to nije na stolu u ovom trenutku". </p><p>Istaknuo je da se ne želi baviti nagađanjima te dodao: "Imamo planove za sve". </p><p>Predstojnik Ureda Bijele kuće <strong>Mark Meadows</strong> rekao je u subotu navečer da je zdravstveno stanje Trumpa u petak bilo znatno gore nego što je isprva bilo objavljeno, dodajući da su liječnici zbog groznice i pada razine kisika u krvi preporučili da ga se prebaci u bolnicu te da je sada dobro.</p><p>Meadows je u razgovoru za Fox News komentirao proturječna i nejasna izvješća o zdravlju 74-godišnjeg predsjednika koji je obolio od Covida-19.</p><p>- Jučer ujutro smo bili uistinu zabrinuti, imao je groznicu i pala mu je razina kisika u krvi. No, u njegovom tipičnom stilu, predsjednik je bio na nogama i šetao - kazao je Meadows, istaknuvši da se predsjednik sada dobro oporavlja.</p><p>- Ovo vam mogu reći, najvažnije je da sada nema groznice te da je predsjednik stvarno dobro kada je riječ o zasićenju krvi kisikom - dodao je Meadows.</p><p>Dužnosnici Bijele kuće, uključujući i Meadowsa, u petak su govorili da predsjednik ima "blage simptome" te da nastavlja raditi.</p><p>No, liječnici iz vojne bolnice Walter Reed i bolnice John Hopkins su preporučili da se predsjednika Trumpa prebaci u bolnicu.</p><p>- Od jučer ujutro se nevjerojatno oporavio, pogotovo kad znam da se veliki broj ljudi, uključujući mene i liječnika, jako zabrinuo - kazao je Meadows.</p><p>Dan nakon kontradiktornih poruka iz Bijele kuća, Trump se iz bolnice putem Twittera obratio javnosti i u videu iz svoje bolničke sobe poručio da se osjeća "puno bolje" i nada se da će se "brzo vratiti".</p><p>Trump je helikopterom u petak po američkom vremenu prebačen iz Bijele kuće u Walter Reed, nedaleko Washingtona, oko 17 sati nakon što je objavio da je bolestan. Dužnosnici njegove administracije, koji su taj potez opisali kao preventivnu mjeru, kazali su da će nekoliko dana biti zadržan u bolnici.</p>