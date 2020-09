\"Platio sam milijune dolara poreza, no kao i drugi, imao sam pravo na amortizaciju i porezne olak\u0161ice\", napisao je na Twitteru.

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> u ponedjeljak je rekao da je platio "milijune dolara poreza" te da je imao pravo na porezne olakšice i amortizaciju, nakon napisa New York Timesa da je godišnje državi platio samo 750 dolara poreza.</p><p>Republikanski predsjednik je u nizu objava na Twitteru odgovarao na izvještaj New York Timesa da je 2016. i 2017. platio samo 750 dolara saveznog poreza na dohodak te da nije platio porez na dohodak deset od proteklih petnaest godina.</p><p>"Platio sam milijune dolara poreza, no kao i drugi, imao sam pravo na amortizaciju i porezne olakšice", napisao je na Twitteru.</p><p>"Ja imam izrazito premalo dugova. Imam vrlo malo dugova u odnosu na vrijednost imovine".</p><p>Republikanski predsjednik, koji će se u utorak navečer po prvi puta na debati susresti s demokratskim protukandidatom Joeom Bidenom prije izbora 3. studenoga, napisao je da ima "nevjerojatnu imovinu" i "vrlo IMPRESIVNA financijska izvješća".</p><p>Trump ipak odbija objaviti podatke o plaćenim porezima, odstupajući time od standardne prakse predsjedničkih kandidata desetljećima, tvrdeći da je pod revizijom porezne agencije, no ta institucija ističe kako on ipak smije objaviti te informacije.</p><p>Trump je odbacio pisanje New York Timesa i optužio taj medij da je informacije dobio ilegalno.</p><p>Glasnogovornica Bijele kuće Kayleigh McEnany opisala je taj članak kao pokušaj političkog atentata u stilu demokratske stranke.</p><p>"Vidjeli smo već ovo i ranije... navodne porezne informacije koje izlaze u javnost uoči debate. Pokušali su to i 2016. - nije im uspjelo", rekla je za Fox Business Network.</p>