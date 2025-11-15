Trump se predomislio: Sam je nametnuo carine pa ih poništio

Pod pritiskom da ublaži troškove života Amerikanaca, Donald Trump je u petak ukinuo carine na svakodnevne uvozne proizvode poput kave, avokada i govedine, koje je sam nametnuo.

- Odlučio sam da određeni poljoprivredni proizvodi ne bi trebali biti predmet recipročnih carina uvedenih u travnju - stoji u objašnjenju predsjednika SAD-a u izvršnoj uredbi objavljenoj na web stranici Bijele kuće.

Na popisu su proizvodi koje Sjedinjene Države ne uzgajaju ili uzgajaju u nedovoljnim količinama za svoje potrebe, kao što su kava, čaj, avokado, rajčice, mango, banane ili začini. Među navedenim namirnicama je i govedina, čija je cijena dosegla rekordne razine u zemlji.

Predsjednik je u petak komentirao i da ne misli da će biti potrebno dodatno ukidanje carina, predviđajući da će cijena kave i druge hrane pasti kao rezultat izuzeća od uvoznih carina objavljenog u petak. Na pitanje planiraju li se daljnje promjene, Trump je novinarima u zrakoplovu Air Force One rekao da misli da neće biti potrebno.

- Samo smo malo smanjili carine. Cijene kave bile su malo visoke, sada će u vrlo kratkom razdoblju biti niske - rekao je.

Čini se da vlada time priznaje da je sveobuhvatna protekcionistička politika, koju stalno ističe, bila preširoka.

U travnju je Trump nametnuo takozvane "recipročne" carine od najmanje 10% na većinu robe koja ulazi u Sjedinjene Države, navodeći potrebu za smanjenjem trgovinskog deficita zemlje i potporom domaćoj proizvodnji.

Te su se carine primjenjivale čak i na prehrambene proizvode koji se ne mogu uzgajati u Sjedinjenim Državama, što oporba redovito kritizira. A iako su imale manji utjecaj na potrošačke cijene nego se strahovalo, troškovi Amerikanaca i dalje su značajni zbog visoke inflacije nakon pandemije covida-19.

Bijela kuća ovog je tjedna istaknula mjere za snižavanje cijena osnovnih dobara poput benzina i jaja, kao i najavu sporazuma o smanjenju cijena određenih lijekova za mršavljenje. Predsjednik je također predložio da se svakom državljaninu i državljanki SAD-a dodijeli 2000 dolara, financiranih prihodima od istih carina koje sada smanjuje.