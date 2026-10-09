Trump smanjio financiranje UN-a, a sada ipak šalje milijune: Evo zašto je promijenio pristup

Sjedinjene Države obećale su desetke milijuna dolara organizacijama UN-a sa sjedištem u Ženevi, doznaje se iz izvora, što diplomati tumače kao pokazivanje želje Washingtona da zadrži određenu razinu suradnje s tom globalnom organizacijom koju redovito kritizira. Dvoje diplomata i izvor iz UN-a potvrdili su Reutersu da je SAD poslao pisma namjere o financiranju nekoliko organizacija UN-a, uključujući Svjetsku meteorološku organizaciju i CITES, tijelo za nadzor trgovine divljim vrstama, obje sa sjedištem u Ženevi.

Američki State Department potvrdio je da je izvršio uplatu UN-u, no nije iznio pojedinosti o iznosima.

"Ovu uplatu ne treba tumačiti kao znak zadovoljstva postojećim stanjem. Ona odražava priznanje postignutim reformama, kao i očekivanje da će uslijediti i mnoge druge”, izjavio je za Reuters glasnogovornik State Departmenta.

Obećanja u vrijeme dolaska novog veleposlanika

Vlada Donalda Trumpa drastično je smanjila financiranje UN-a, pri čemu je mnoge obveze ostavila nepodmirenima, optužujući UN za rasipništvo, neučinkovitost i neuspjeh u ostvarivanju potencijala za posredovanje u mirovnim sporazumima.

Međutim, ove je godine poduzela korake za podmirenje znatnog dijela duga, nastojeći zadržati utjecaj i pravo glasa u razdoblju dok se bira novi glavni tajnik i kada raste utjecaj Kine.

Prema članku 19. Povelje UN-a, država članica može izgubiti pravo glasa u Općoj skupštini ako njezini zaostali dugovi premaše iznos dospjelih obveza za prethodne pune dvije godine.

Nova američka obećanja o financiranju vremenski se podudaraju i s dolaskom novog američkog veleposlanika Todda Steggerde, odvjetnika i bivšeg pilota ratne mornarice, koji služi u Ženevi od rujna.

Uplate bi mogle pomoći u stabilizaciji agencija UN-a koje su u Ženevi provele oštre mjere rezanja troškova.

Kašnjenje ili izostanak američkih doprinosa nose rizik od pogubnih posljedica za tijela UN-a koja se već dugo oslanjaju na Washington kao glavnog financijera, zbog čega neka mijenjaju prioritete.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO), osnovana 1951. radi koordinacije globalnih podataka o vremenu, potvrdila je primitak 15,1 milijuna švicarskih franaka (16,2 milijuna eura), čime su podmirene obveze SAD-a prema toj agenciji za 2024. godinu. Uplatom je SAD zadržao pravo glasa u tom tijelu.

Washington je također obećao dodatnih 2,2 milijuna švicarskih franaka (2,2 milijuna eura) WMO-u, objavilo je to tijelo, iako članarine za 2025. i 2026. godinu još nisu plaćene, izjavio je glasnogovornik.

CITES je potvrdio da je 24. rujna od SAD-a zaprimio obećanje o financiranju, no nije naveo iznos.

Glasnogovornik Međunarodne organizacije rada (ILO), kojoj Washington duguje više od 250 milijuna švicarskih franaka (269 milijuna eura), izjavio je da ta organizacija nije zaprimila nikakvo obećanje o uplati.

Diplomati su pozdravili ta obećanja, ističući da ukazuju na određenu razinu predanosti UN-u te temama poput vremenskih prilika i zaštite divljih vrsta, koje se obično ne smatraju prioritetima SAD-a.

"To je znak da barem postoji politički interes za održavanje sustava”, rekao je jedan diplomat.

Još nije jasno koji dio ukupnog duga prema agencijama UN-a te uplate predstavljaju.

Kad je riječ o općem proračunu UN-a, uplata od 725 milijuna dolara izvršena ovog mjeseca činila je manje od 20 posto iznosa za koji je UN u svibnju naveo američko dugovanje. On je veći od 4 milijarde dolara, prema UN-u, a Washington tvrdi da je taj ukupni iznos znatno manji.