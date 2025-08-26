Obavijesti

Trump smijenio članicu upravnog odbora Feda, a ona poručuje: 'Nastavljam raditi'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da je smijenio članicu upravnog odbora Federalnih rezervi (Fed) Lisu Cook s dužnosti, navodeći kao razlog navodne nepravilnosti vezane uz hipotekarne kredite. Trump je u pismu Cook, koje je u ponedjeljak objavio na svojoj mreži Truth Social, napisao da postoji "dovoljno razloga za vjerovanje" da je guvernerka davala lažne izjave.

Cook je 2021. na dokumentima za odvojene hipotekarne kredite za nekretnine u Michiganu i Georgiji naznačila da su obje bile njezino primarno prebivalište.

Prema američkom zakonu, predsjednik može smijeniti guvernere FED-a samo s opravdanim razlogom, što povećava mogućnost da bi Trumpova odluka mogla biti predmet pravnih osporavanja.

NOVA ŠOK IZJAVA Trump bi sad ukinuo i licence za televizije ABC i NBC jer mu se ne sviđa kako izvještavaju
Trump bi sad ukinuo i licence za televizije ABC i NBC jer mu se ne sviđa kako izvještavaju

Trump je naznačio svoje namjere nekoliko dana ranije, rekavši novinarima: "Otpustit ću je ako ne da ostavku."

Slučaj s izjavama vezanim uz nekretnine u u Michiganu i Georgiji naznačen je u pismu ravnatelja Federalne agencije za stambeno financiranje glavnoj državnoj odvjetnici Pam Bondi od koje je zatražena istraga.

Trump je u pismu optužio Cook za "prijevarno i kriminalno ponašanje u financijskom pitanju" i rekao da nema povjerenja u njezin "integritet".

"U najmanju ruku, sporno ponašanje pokazuje vrstu nemara u financijskim transakcijama koja dovodi u pitanje vašu kompetentnost i pouzdanost kao financijskog regulatora", rekao je, tvrdeći da ima ovlasti otpustiti Cook prema američkom Ustavu i Zakonu o Federalnim rezervama iz 1913.

Cook je odgovorila nekoliko sati kasnije u izjavi poslanoj novinarima e-poštom putem odvjetničkog ureda odvjetnice Abbe Lowell, rekavši da Trump nema zakonski opravdane razloge i da nema ovlasti smijeniti je s posla na koji ju je 2022. imenovao bivši američki predsjednik Joe Biden.

RAZMATRAJU SANKCIJE Trump zaprijetio zemljama: 'Ukinite digitalne poreze ili ću vam uvesti dodatne carine'
Trump zaprijetio zemljama: 'Ukinite digitalne poreze ili ću vam uvesti dodatne carine'

"Nastavit ću obavljati svoje dužnosti kako bih pomogla američkom gospodarstvu", poručila je.

Lowell je najavila osporavanje Trumpove odluke.

Trump mjesecima vrši pritisak na Federalne rezerve da smanje kamatne stope, što je zahtjev koji središnja banka nije ispunila jer su kreatori politike i dalje zabrinuti zbog inflacije, dijelom potaknute Trumpovim uvoznim carinama.

Prethodni Trumpovi pozivi predsjedniku FED-a Jeromeu Powellu da podnese ostavku bili su neuspješni.

Cook, ekonomistica, pridružila se odboru guvernera FED-a u svibnju 2022.

Njezin mandat trebao je trajati do 31. siječnja 2038.

Prije imenovanja bila je profesorica ekonomije i međunarodnih odnosa na Sveučilištu Michigan State.

