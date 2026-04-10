Trump uoči pregovora s Iranom: NAJMOĆNIJI RESET SVIJETA!

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzburkao javnost objavom na društvenim mrežama, i to baš uoči osjetljivih mirovnih pregovora između SAD-a i Irana. Kratka poruka: 'NAJMOĆNIJI RESET SVIJETA!!!', ostavila je prostor za brojna tumačenja i otvorila niz pitanja o stvarnim namjerama Washingtona. Trump već dulje koristi društvene mreže za slanje snažnih političkih signala, ali ova objava dolazi u posebno napetom trenutku. U narednim danima moglo bi postati jasnije na što je točno ciljao. Pregovori između američke i iranske delegacije trebali bi se održati u Islamabad, uz posredovanje Pakistan. Prema sigurnosnim izvorima, najprije su planirani stručni razgovori 10. travnja, dok bi se dan kasnije trebali sastati glavni pregovarači. Razgovori bi se, po potrebi, mogli nastaviti i do nedjelje.

S američke strane očekuje se dolazak potpredsjednika J. D. Vance, posebnog izaslanika Steve Witkoff te Trumpova zeta Jared Kushner. S iranske strane spominju se predsjednik parlamenta Mohamad Bagher Ghalibaf i ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, iako sastav delegacije još nije potpuno potvrđen.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je već narušeno krhko primirje između SAD-a i Irana. Glavni sporovi vode se oko otvaranja Hormuškog tjesnaca i nastavka izraelskih napada u Libanonu.

Iran poručuje da primirje mora vrijediti i za Libanon te odbija daljnje pregovore dok napadi traju. S druge strane, SAD i Izrael tvrde da se dogovor o prekidu vatre ne odnosi na to područje. Američki potpredsjednik Vance istaknuo je da je riječ o nesporazumu, dok Teheran traži jasan izbor: ili primirje ili nastavak rata.

Istodobno, izraelska vojska nastavlja napade na položaje Hezbolaha u Libanonu, dok je i s druge strane bilo raketiranja prema sjeveru Izraela. Premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će operacije trajati dok se ne osigura sigurnost izraelskih građana, iako je najavio i mogućnost izravnih pregovora s Libanonom.

Dodatne napetosti izazvale su i izjave pakistanskog ministra obrane Khawaja Muhammad Asif, koji je Izrael nazvao 'prokletstvom za čovječanstvo'. Izrael je reagirao oštro, poručivši da takve izjave nisu prihvatljive, osobito od zemlje koja želi biti neutralni posrednik.

U međuvremenu je Islamabad praktički pod opsadom raspoređeno je više od 10.000 pripadnika sigurnosnih snaga, a vladina i diplomatska četvrt su blokirane.

Ključno pitanje ostaje i sudbina Hormuškog tjesnaca. Iran i dalje ograničava prolaz brodova, zbog čega je promet drastično pao, a globalno tržište nafte uzdrmano. Hormuz je blokiran kao odgovor na američko-izraelske napade, čime je gotovo zaustavljen transport energenata iz Perzijskog zaljeva.