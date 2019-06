Trump spreman na dijalog s Rusijom: SAD je prepun kritika

Američki predsjednik Donald Trump iskazao je spremnost započeti dijalog s Rusijom o strateškoj stabilnosti i razoružanju, kao i o poboljšanju trgovinskih odnosa, izjavio je u petak glasnogovornik predsjednika Rusije Dimitrij Peskov komentirajući ishod sastanka što su ga tijekom dana u Osaki na marginama summita G20 imali Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Kako su prenijeli ruski mediji, na tom je sastanku bilo riječi i o ukrajinskim mornarima koje je Rusija zarobila 2018. godine.

Reuters podsjeća kako je Trump na početku sastanka s Putinom u Japanu zajedljivo "zamolio" ruskog predsjednika da se ne miješa u predstojeće američke predsjedničke izbore 2020., aludirajući na taj način na skandal koji je doveo do otvaranje istrage o kontaktima s Kremljom tijekom njegove kampanje za prvi mandat 2016. godine.

Trump i Putin s novinarima su u Osaki kratko razgovarali uoči sastanka iza zatvorenih vrata, što je bio njihov prvi susret licem u lice nakon proturječnog summita u Helsinkiju prošlog srpnja i nakon što je sredinom travnja objavljeno izvješće posebnog istražitelja Roberta Muellera o ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore.

"Molim vas, nemojte se miješati u izbore", kazao je Trump u šaljivom tonu Putinu u Osaki, na što mu je ruski predsjednik kroz smijeh obećao kako će tako i postupiti.

No takav je Trumpov nastup odmah izazvao reakcije u SAD-u.

"Rusija je napala našu demokraciju kroz urotu čiji je cilj bio instalirati Trumpa u Ovalni ured. To nije nešto čemu bi se trebalo smijati", napisao je na Twitteru Hakeem Jeffries, predsjedatelj kluba Demokrata u Zastupničkom domu američkog Kongresa.

Michael McFaul,bivši američki veleposlanik u Rusiji u vrijeme administracije Baracka Obame kazao je kako je Trumpovo ponašanje tijekom susreta s Putinom bilo "razočaravajuće, iako ne više i šokirajuće".

Bivši američki predsjednik Jimmy Carter kazao je u petak kako bi cjelovita istraga "pokazala da Trump zapravo nije pobijedio na izborima 2016. godine".

"On je dospio do (predsjedničkog) ureda stoga što su se Rusi umiješali i to u njegovu korist", kazao je Carter kako ga citira list USA Today.

Američko-ruski odnosi godinama su sve lošiji, osobito nakon ruske aneksije Krima od Ukrajine 2014. te podupiranja sirijskog predsjednika Bašara al Asada u sirijskom ratu. U posljednjem tv intervjuu i sam Putin je kazao kako su odnosi "sve gori i gori".

Američki predsjednik pak želi okrenuti stranicu u odnosima i raditi zajedno s Putinom na pitanjima poput onog o tome kako obuzdati nuklearne ambicije Sjeverne Koreje.

Nameću sankcije Madurovom sinu 'Nicolasitu'

Trumpova administracija u petak je pojačala pritisak na predsjednika Venezuele Nicolasa Madura nametanjem sankcija njegovom sinu Nicolasu "Nicolasitu" Maduru, priopćilo je američko ministarstvo financija.

Madurov sin sudjelovao je u propagandi i cenzuri, profitirao od venezuelanskih rudnika te pomagao u pritisku na vojsku kako bi spriječila dolazak humanitarne pomoći u zemlju, navelo je američko ministarstvo financija.

Nove sankcije predstavljaju najnoviji korak tijekom šest mjeseci napora kako bi se svrgnulo Nicolasa Madura, čiji su reizbor 2018. Sjedinjene Države i većina zemalja Zapada proglasile nelegitimnim.

"Maduro se oslanja na svoga sina Nicolasita i druge, bliske njegovom autoritarnom režimu, u održavanju kontrole nad gospodarstvom i opresiji nad narodom Venezuele", kazao je Steven Mnuchin, američki ministar financija.

"Ministarstvo financija nastavit će sankcionirati rođake članova nelegitimnog režima koji imaju koristi od Madurove korupcije", rekao je Mnuchin.

Predsjednik Donald Trump podupire oporbenog čelnika Juana Guaidoa iz Narodne skupštine, koji se u siječnju pozvao na ustav kako bi se proglasio privremenim predsjednikom.

Maduro, kojeg podupiru Kina, Rusija i Turska, zadržao je podršku vojske i drugih institucija,a Guaidoa naziva marionetom Washingtona.

(tob)