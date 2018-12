Trump traži novac za zid ili će "zatvoriti granicu s Meksikom"

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak da će zatvoriti granicu s Meksikom ako demokrati u Kongresu ne pristanu financirati izgradnju zida na granici, zbog čega je djelomično blokirana savezna vlada.

"Bit ćemo prisiljeni potpuno zatvoriti južnu granicu ako nam demokrati opstrukcionisti ne budu dali novac da se završi zid", poručio je na Twitteru pozivajući ih i da "promijene smiješne zakone o imigraciji".

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

Dodao je da bi zatvaranje granice smatrao "profitabilnim" jer "SAD gubi toliko novca trgujući s Meksikom u sklopu NAFTA-e, više od 75 milijarda na godinu (ne računajući novac od droge koji bi iznosio više puta toliko").

"Sagradit ćemo zid ili ćemo zatvoriti južnu granicu", zaprijetio je Trump.

[video: 1202804 / Donald Trump u 2018. godini]

Pregovori demokrata i republikanaca nisu u četvrtak uspjeli prekinuti "shutdown" u Sjedinjenim Državama pa se djelomična paraliza savezne administracije zbog koje stotine tisuća državnih službenika ne rade, nastavlja barem do sljedećeg tjedna.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

.....close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

.....Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of U.S. for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018

U središtu te šestodnevne blokade je zid koji Donald Trump želi podići na granici s Meksikom kako bi zaustavio ulazak ilegalnih migranata u zemlju.

Republikanski predsjednik traži pet milijarda dolara za izgradnju zida. Demokrati ga ne žele financirati, ali predlažu omotnicu s više od milijardu dolara za druge sigurnosne mjere na granici.

Sve dok se dvije strane ne dogovore, obustavlja se financiranje 25 posto ministarstava i savezne administracije.

No čini se da nitko ne želi popustiti.

Budući da nije postignut dogovor, američki Senat je u četvrtak u gotovo praznoj dvorani jednoglasno odlučio odgoditi sjednicu do ponedjeljka u 10.00 sati (16.00 sati po srednjoeuropskom vremenu) i raspravu o zakonu o proračunu nastaviti tek u srijedu 2. siječnja u 16.00 sati (22.00 sata).

Republikanci imaju većinu u Kongresu, ali u Senatu, gdje imaju 51 mjesto, treba im potpora demokrata kako bi imali 60 glasova potrebnih za donošenje proračuna.

No položaj demokrata svakim danom je jači. Oni već 3. siječnja preuzimaju kontrolu u Zastupničkom domu a republikanci imaju osnaženu većinu u Senatu (53 mjesta).

Izlazak iz krize mogao bi biti u finim jezičnim razlikama i/ili u dogovoru o manjem iznosu.

Vlada će biti paralizirana sve dok "ne dobijemo zid, ogradu, ili kako god to žele nazvati", rekao je Trump 25. prosinca.