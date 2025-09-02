Trump: Tražit ćemo ubrzanu presudu suda o carinama

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će njegova administracija zatražiti od Vrhovnog suda ubrzanu presudu o carinama za koje je američki žalbeni sud prošlog tjedna utvrdio da su protuzakonite.

Sudska presuda donesena u petak prijeti da će onemogućiti upotrebu ovih nameta republikanskog predsjednika kao ključnog alata za njegovu ekonomsku politiku. Sud je dopustio da carine ostanu vrijediti do 14. listopada kako bi se Trumpovoj administraciji pružila priliku da podnese žalbu Vrhovnom sudu.

Trump je u utorak novinarima u Ovalnom uredu, na pitanje o toj presudi suda, rekao da će njegova administracija tražiti ubrzanu presudu već u srijedu "jer nam je potrebna rana odluka".

Trumpova tarifna politika središnji je stup njegove ekonomske agende i trebala bi donijeti milijarde američkoj vladi.

"To je vrlo važna odluka, i iskreno, ako donesu pogrešnu odluku, to će biti devastirajuće za našu zemlju", rekao je Trump.

Američki ministar financija Scott Bessent u ponedjeljak je izrazio uvjerenje da će Vrhovni sud podržati Trumpovu uporabu zakona o hitnim ovlastima iz 1977. godine kako bi nametnuo tarife većini trgovačkih partnera.

Američki predsjednik u utorak je objavio i preseljenje američkog svemirskog zapovjedništva iz Colorado Springsa, u državi Colorado, u Huntsville, država Alabama, u potezu koji će naići na kritike demokrata i mogao bi koštati stotine milijuna.

Taj potez donosi koristi državi koja je nadmoćno podržavala Trumpa tijekom triju predsjedničkih utrka na štetu one koja im se protivila. "Volimo Alabamu. Osvojio sam je samo za oko 47 bodova. Mislim da to nije utjecalo na moju odluku", rekao je Trump novinarima koji su se okupili u Ovalnom uredu.

Ova odluka pobija odluku donesenu pod administracijom bivšeg predsjednika Joea Bidena, koja je Colorado Springs odabrala kao stalni dom najnovijeg borbenog zapovjedništva vojske.

Dužnosnici obrane ranije su procijenili da bi preseljenje sjedišta, koje je postalo potpuno operativno u prosincu 2023., moglo koštati stotine milijuna dolara i da će za to trebati tri do četiri godine. Oko 1.700 pripadnika osoblja radi na svemirskom zapovjedništvu, prema navodima Kongresa.