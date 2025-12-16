Trump tuži BBC zbog pogrešnog montiranja, traži 10 mlrd. $

Američki predsjednik Donald Trump tužio je u ponedjeljak britanski BBC za klevetu zbog montiranih isječaka govora zbog kojih se činilo da je uputio pristaše da upadnu u američki Kapitol, otvarajući time i međunarodno bojište u borbi protiv medijskog izvještavanja koje smatra neistinitim ili nepoštenim. Trump je optužio britansku javnu televiziju za klevetu spajanjem dijelova govora od 6. siječnja 2021., zbog dijela u kojem je rekao pristašama da marširaju na Kapitol, i drugog u kojem je rekao "borite se do kraja". Izostavljen je dio u kojem je pozivao na mirne prosvjede.

U Trumpovoj tužbi tvrdi se da ga je BBC oklevetao i prekršio zakon Floride koji zabranjuje obmanjujuće i nepoštene trgovinske prakse. Traži 5 milijardi dolara odštete za svaku od dvije točke optužnice. BBC se ispričao Trumpu, priznao pogrešku u procjeni i priznao da je montirani isječak ostavio pogrešan dojam da je izravno pozvao na nasilno djelovanje. Međutim, nema pravne osnove za tužbu, tvrde.

Pokretanje videa... 06:45 FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata | Video: 24sata/Reuters

Glasnogovornik Trumpova pravnog tima rekao je u izjavi da BBC "ima dug obrazac obmanjivanja svoje publike u izvještavanju o predsjedniku Trumpu, sve u službi vlastite ljevičarske političke agende".

Spor oko isječka, prikazanog u BBC-jevoj dokumentarnoj emisiji "Panorama" neposredno prije predsjedničkih izbora 2024., izazvao je krizu i doveo do ostavki dvoje najviših dužnosnika BBC-a.

Trumpovi odvjetnici kažu da mu je BBC nanio golemu reputacijsku i financijsku štetu. Emisija nije prikazivana u Sjedinjenim Državama.

Trump će morati dokazati ne samo da je montaža bila lažna i klevetnička, već i da je BBC svjesno obmanuo gledatelje ili djelovao nepromišljeno.

Televizija bi pak mogla tvrditi da je dokumentarac u svojoj srži istinit i da montažne odluke nisu stvorile lažan dojam, rekli su pravni stručnjaci.

Drugi mediji ranije su se nagodili s Trumpom, među kojima CBS i ABC.

BBC se financira putem obvezne pretplate za sve TV gledatelje, zbog čega bi, prema riječima britanskih odvjetnika, eventualna isplata Trumpu mogla biti politički izazovna.

Cilj napada na američki Kapitol u siječnju 2021. bio je spriječiti Kongres da potvrdi predsjedničku pobjedu Joea Bidena nad Trumpom na izborima 2020.