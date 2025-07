Trump tuži Murdocha za čak 10 milijardi dolara: 'Nisam ja crtao gole žene, a sad neka svjedoče'

Bivši američki predsjednik Donald Trump podnio je tužbu vrijednu 10 milijardi dolara protiv izdavačke kuće Dow Jones i njezina vlasnika Ruperta Murdocha, optužujući ih za klevetu i širenje lažnih informacija u članku koji tvrdi da je Trump 2003.poslao rođendansku čestitku osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Prema navodima Wall Street Journala, čestitka navodno sadrži nekoliko redaka otipkanog teksta unutar ručno nacrtanog obrisa nage žene, te je napisana kao imaginarni razgovor između Trumpa i Epsteina. U njoj se, između ostalog, navodno nalazi rečenica: "Enigme nikad ne stare", a završava riječima: "Prijatelj je divna stvar. Sretan rođendan – i neka svaki dan bude još jedna divna tajna".

Trump je oštro demantirao vjerodostojnost sporne čestitke, ustvrdivši da je riječ o "apsolutnoj izmišljotini".

- To nisu moje riječi, nije to način na koji ja govorim. Također, ja ne crtam slike. Upravo smo podigli snažnu tužbu protiv svih koji su sudjelovali u objavi lažnog, zlonamjernog i klevetničkog članka u beskorisnom smeću koje se naziva The Wall Street Journal. Nadam se da se Rupert i njegovi prijatelji raduju dugim satima svjedočenja i davanja iskaza - poručio je Trump na društvenim mrežama. Također je naveo kako su uredništvo i Murdoch bili unaprijed upozoreni da će biti tuženi ukoliko objave članak.

Iz Dow Jonesa su za BBC izjavili kako čvrsto stoje iza svog novinarstva.

- Imamo potpuno povjerenje u temeljitost i točnost našeg izvještavanja te ćemo se snažno braniti od svake tužbe- poručio je glasnogovornik izdavačke kuće.

Tužba dolazi u vrijeme kada američko Ministarstvo pravosuđa traži od suda da odobri objavu materijala vezanih uz Epsteinov slučaj, posebno transkripata velike porote iz 2019., kada je Epstein bio optužen za trgovinu maloljetnicama. Ministarstvo ističe kako ti dokumenti "predstavljaju pitanje od javnog interesa".

Na Trumpovu naredbu, državna odvjetnica Pam Bondi u četvrtak je službeno zatražila deklasifikaciju tih dokumenata, uključujući i one vezane uz Epsteinovu suradnicu Ghislaine Maxwell, koja je osuđena za urotu s ciljem seksualne eksploatacije djece.

No, potezi Trumpove administracije izazvali su nezadovoljstvo čak i među njegovim najvjernijim pristašama. Chad Bianco, šerif iz Kalifornije i republikanski kandidat za guvernera rekao je kako situacija nije onakva kako je oni očekuju.

- Trumpovo postupanje s Epsteinovim dokumentima nije ono što smo očekivali. Milijuni njegovih sljedbenika su razočarani. Osjećamo se kao da nas tretiraju kao malu djecu - rekao je Bianco za BBC.

Nezadovoljstvo raste i u Kongresu, gdje zastupnici s lijevog i desnog političkog spektra, uključujući Alexandriu Ocasio-Cortez i Marjorie Taylor Greene, zahtijevaju donošenje posebne rezolucije kojom bi se Bondi prisilila na objavu svih materijala povezanih s Epsteinovim slučajem.

Unatoč političkim pritiscima i javnom interesu, još nije poznato hoće li i kada sud odobriti objavu traženih dokumenata, niti što se točno u njima nalazi.