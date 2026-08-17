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nakon smanjenja vojnih vježbi

Trump tvrdi da je Kim Jong Un reagirao na njegov potez: 'On razumije mene i ja njega...'

Piše HINA,
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Trump tvrdi da je Kim Jong Un reagirao na njegov potez: 'On razumije mene i ja njega...'
Foto: Evelyn Hockstein
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Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak rekao da je sjevernokorejski vođa Kim Jong Un odgovorio na njegove inicijative nakon što je Trump naredio Sjedinjenim Američkim Državama da smanje opseg vojnih vježbi s Južnom Korejom

Trump je u nedjelju da je Pentagonu naložio da znatno smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, u objavi na društvenim mrežama u kojoj je također spomenuo odbijanje Seula da sudjeluje u akcijama protiv Irana. Novinari su Trumpa u ponedjeljak u Ovalnom uredu pitali zašto Kim nije odgovorio na njegove inicijative.

"Jest", odgovorio je Trump.

Njihov odnos je bio jedna od središnjih tema tijekom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata te je doveo do toga da su dvojica čelnika razmijenila niz pisama. Međutim, odnos je znatno manje istaknut u Trumpovom drugom mandatu.

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"Kim Jong Un se prema meni uvijek odnosio s velikim poštovanjem, a susreli smo se u brojnim prigodama, zapravo u dvama ključnim prigodama, razgovarali i proveli vrijeme zajedno. Razumijem ga. On razumije mene", poručio je Trump.

Ustvrdio je da njegov dobar osobni odnos s Kim Jong Unom čini situaciju "sigurnijom".

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Godišnje zajedničke vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje Ulchi Freedom Shield trebale bi se održati od 17. do 27. kolovoza.

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