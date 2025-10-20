Trump tvrdi: Primirje između Izraela i Hamasa još vrijedi

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u nedjelju novinarima u predsjedničkom avionu da prekid vatre između Izraela i Hamasa još vrijedi te rekao da neće ukidati carine Indiji dok ne prestane kupovati rusku naftu. "Da, još vrijedi", odgovorio je Trump na pitanje novinara vrijedi li još prekid vatre. Osim toga, rekao je da Hamasovi vođe nisu umiješani u navodna kršenja primirja, nego da su odgovorni "neki pobunjenici iz tog pokreta".

"No, tko god to bio, situacija će se riješiti na ispravan način. Riješit će se oštro, ali ispravno", dodao je.

Izrael je u nedjelju navečer objavio da je prekinuo zračne napade u Gazi te da je na snazi primirje, nakon zračnih napada na ciljeve Hamasa, koji je optužio da je napao izraelske vojnike. To je prvo kršenje vatre tih razmjera otkako je 10. listopada primirje stupilo na snagu.

Carine Indiji neće se ukidati dok ne prestane uvoziti rusku naftu

Trump je ponovio da mu je indijski premijer Narendra Modi rekao da će Indija prestati kupovati rusku naftu, upozorivši da će New Delhi i dalje plaćati "vrlo visoke" carine ne dogodi li se to.

"Razgovarao sam s indijskim premijerom Modijem, koji mi je rekao da neće biti toga s ruskom naftom", rekao je Trump.

Pitanje ruske nafte bila je jedna od glavnih smetnji za Trumpa u dugotrajnim pregovorima s Indijom. Polovica od carina u iznosu od 50 posto na indijsku robu odgovor je na kupnju ruske nafte. Američka vlada tvrdi da je prihod od nafte glavni izvor financiranja rata koji Rusija vodi u Ukrajini.

Trump je u srijedu rekao da mu je Modi potvrdio da će Indija prestati kupovati rusku naftu, no indijsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da ne zna za razgovor između dvojice čelnika, no da je glavna briga New Delhija "štititi interese indijskih potrošača".

Odgovarajući na pitanje o razgovorima s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump je opovrgnuo da mu je na sastanku u petak rekao da bi Ukrajina morala prepustiti cijelu regiju Donbas Rusiji.

"Neka ostane ovako kako je sada", rekao je Trump. "Treba ostaviti kako je sada. Mogu jednom poslije pregovarati", dodao je.

Trump smatra da bi Rusija i Ukrajina trebale "stati na crti na kojoj su sada, na bojišnici". "O ostatku je vrlo teško pregovarati, ako se govori 'vi uzmite ovo, mi ćemo ono'", rekao je Trump.

Prema nekim izvorima, Trump je Zelenskom na sastanku u petak rekao da prepusti dijelove teritorija Rusiji te je odbio opskrbiti Ukrajinu raketama Tomahawk.

Nakon napada Izrael objavio da se nastavlja prekid vatre i dostava pomoći

Izraelska vojska priopćila je u nedjelju da je u Gazi ponovno na snazi prekid vatre nakon dosad najtežeg kršenja primirja koje je nastupilo ovog mjeseca uz posredovanje SAD-a, te da će se od ponedjeljka nastaviti dostava pomoći u tu enklavu.

Prekid vatre u Gazi prekršen je nakon napada u kojemu su poginula dvojica izraelskih vojnika, a na koji je Izrael uzvratio nizom zračnih napada u kojima je, po palestinskim izvorima, poginulo 26 osoba.

Dostava pomoći u Gazu nastavit će se u ponedjeljak nakon američkoga pritiska, priopćili su izraelski sigurnosni izvori, ubrzo nakon što je Izrael najavio prekid pomoći kao odgovor na, kako su rekli, "očito" Hamasovo kršenje primirja.

Izraelska vojska priopćila je da je gađala Hamasove ciljeve u cijeloj enklavi, uključujući zapovjednike, borce, tunele i skladišta oružja, nakon što su militanti ispalili protutenkovsku raketu i pucali na njihove vojnike, pri čemu su dvojica poginula.

U zračnim napadima poginulo je najmanje 26 osoba, među kojima su najmanje jedna žena i dijete, prema izjavama lokalnoga stanovništva i zdravstvene službe. U najmanje jednom napadu pogođena je bivša škola u koju su se sklonili izbjeglice na području Nuseirata.

Izaslanik američkoga predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner trebali bi u ponedjeljak doputovati u Izrael.

Naoružano krilo Hamasa tvrdi da i dalje poštuje sporazum o prekidu vatre te da ne znaju za sukobe u Rafahu, kao i da od ožujka nisu u kontaktu s tim skupinama.

Američki podpredsjednik JD Vance nije spominjao izraelske napade kada su ga u nedjelju navečer novinari pitali za stanje u Gazi, ali je rekao da postoji oko 40 različitih ćelija Hamasa te da još nije uspostavljena sigurnosna infrastruktura koja bi potvrdila njihovo razoružavanje. "Neke od tih ćelija vjerojatno će poštovati prekid vatre. Mnoge od njih, kao što smo vidjeli danas, neće", rekao je.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je zapovjedio da vojska uzvrati na svako Hamasovo kršenje prekida vatre.