Trump Ukrajincima ne da rakete tek tako. Kremlj: 'Mogla bi biti nuklearna, što da radimo?'

Donald Trump u ponedjeljak je rekao da bi trebao znati za što će Ukrajinci koristiti rakete prije nego što pristane na njihovu isporuku, jer ne želi da rat eskalira. Naglasio je da je o tom pitanju donio odluku, piše Reuters.

Tomahawk je podzvučna krstareća raketa dugog dometa dizajnirana za precizne udare. S dometom od 1600 do 2500 kilometara, omogućila bi Kijevu da dosegne ciljeve čak do Sibira. U međuvremenu, Dimitrij Peskov, Putinov glasnogovornik, istaknuo je ono što je nazvao ozbiljnim implikacijama ovog dometa, napominjući da su neke starije verzije projektila sposobne nositi nuklearno oružje.

- Zamislite samo: raketa dugog dometa je lansirana i leti, a mi znamo da bi mogla biti nuklearna. Što bi Ruska Federacija trebala misliti? Kako bi Rusija trebala reagirati? Vojni stručnjaci u inozemstvu trebali bi to razumjeti, kazao je Peskov.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je upozorio da bi isporuka ovih projektila značila novu fazu eskalacije, tvrdeći da se Tomahawci ne mogu koristiti bez izravnog sudjelovanja američkog vojnog osoblja.