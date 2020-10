No, brojke pokazuju druga\u010dije stanje. Prema podacima ameri\u010dkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, najgora sezona gripe u zadnjih 10 godina bila je ona 2017/2018 kada je od gripe umrlo oko 61.000 Amerikanaca. Sezonu kasnije umrlo ih je oko 34.000 ljudi, a u najnovijoj sezoni gripe, onoj 2019/2020, od gripe je umrlo oko 22.000 Amerikanaca.\u00a0

Prema podacima Worldometersa, Sjedinjenje Ameri\u010dke Dr\u017eave prve su broju slu\u010dajeva zaraze, a korona virus do sad je odnio ne\u0161to vi\u0161e od 215.000 \u017eivota.\u00a0

Ipak, postoje i druge razlike izme\u0111u korona virusa i virusa gripe, a one le\u017ee u posljedicama koje korona virus mo\u017ee ostaviti na tijelu kada pacijent vi\u0161e nije zara\u017een - generalna slabost i ka\u0161alj koji mogu trajati jo\u0161 mjesecima, ali i trajna o\u0161te\u0107enja organa.\u00a0

Podsjetimo, Trump se u ponedjeljak vratio u Bijelu ku\u0107i nakon \u0161to je u bolnici Walter Reed bio 72 sata i primao terapiju zbog korona virusa. Iako izgleda dobro, ameri\u010dki predsjednik je u ranoj fazi oporavka. Doktor Anthony Fauci, ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, upozorio je kako bi se Trumpovo stanje moglo pogor\u0161ati.\u00a0

- Izgleda dobro, koliko smo mogli vidjeti kad je iza\u0161ao iz bolnice. Problem je to \u0161to je jo\u0161 rano za bolest i nije tajna da se nekim ljudima nakon pet do osam dana znatno pogor\u0161a. Nije vjerojatno da \u0107e se to dogoditi, ali treba biti oprezan - upozorio je, prenosi NY Post.\u00a0