Trump uzvraća udarac: Ukinut će sigurnosne ovlasti kritičara

Bijela kuća u ponedjeljak je zaprijetila da će ukinuti sigurnosna ovlaštenja za šestoro bivših obavještajnih i vladinih dužnosnika, uključujući direktora CIA-e iz vremena Baracka Obame Johna Brennana, dok predsjednik Donald Trump uzvraća udarac kritičarima njegova prošlotjednog susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders rekla je da Trumpova administracija razmatra i o tome da poništi sigurnosni certifikat bivšem direktoru FBI-a Jamesu Comeyu, glasnom kritičaru kojeg je Trump otpustio prošle godine.

Bivši direktor Nacionalne obavještajne službe James Clapper, bivši direktor Nacionalne sigurnosne agencije Michael Hayden, Obamina savjetnica za nacionalnu sigurnost Susan Rice i bivši zamjenik direktora FBI-a Andrew McCabe također bi mogli izgubiti svoja ovlaštenja, rekla je Sanders.

Nakon što je Trump povjeravao Putinovim uvjeravanjima da se Rusija nije miješala u američke predsjedničke izbore 2016., unatoč suprotnim nalazima američkih obavještajnih službi, Brennan je Trumpove izjave nazvao "ničim drugim nego izdajom".

Brennan je na Twitteru 16. srpnja napisao: "Ne samo da su Trumpovi komentari idiotski, on viri iz Putinova džepa".

"Optuživati predsjednika SAD-a za izdajničke aktivnosti kada imate najviša sigurnosna ovlaštenja, kada ste osoba koja zna najveće, najsvetije tajne nacije i kada s njima izlazite van, lažno optužujete predsjednika SAD-a, on (predsjednik) smatra da je to vrlo zabrinjavajuće", rekla je Sanders.

Upitana kažnjava li predsjednik bivše dužnosnike zbog toga što ga kritiziraju, Sanders je odgovorila: "Ne, to ste vi rekli".

Clapper je mogućnost da ostane bez sigurnosnih ovlaštenja nazvao "jako, jako sitničavim".

"Postoji službeni put, ali predsjednik na to ima pravo", rekao je Clapper CNN-u. "On može suspendirati ili ukinuti ovlaštenja ako to smatra ispravnim, ali ako to učini iz političkih razloga, onda imamo opasan presedan. To je zloporaba sustava", istaknuo je.

Brojni bivši američki dužnosnici zadržavaju sigurnosna ovlaštenja nakon izlaska iz vlade, jer nastavljaju savjetovati agencije u kojima su nekoć radili ili zbog toga što je to uvjet da bi obavljali konzultantske poslove s vladom.

Sanders je rekla da Trump "razmatra mehanizme" kako da im ukine sigurnosna ovlaštenja jer su ti dužnosnici "politizirali i u nekim slučajevima iskorištavali svoju javnu dužnost i ovlaštenja kako bi iznosili neutemeljene optužbe za nedopuštene kontakte s Rusijom".