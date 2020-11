Trump vs. Biden: Svjedočimo kolapsu američke demokracije

Amerika se hvali da je kolijevka i izvoznica demokracije. Ali ovo što se događa na predsjedničkim izborima na kojima predsjednik Trump tvrdi da su lažirani ako on ne pobjeđuje, sugerira slom američke demokracije.

<p>Prije četiri godine vikao je da su izbori namješteni. Pa je odnio pobjedu garniranu pravosudnom istragom o umiješanosti ruskih agenata.</p><p>Posljednju godinu mandata u Bijeloj kući vikao je da će izbori biti namješteni, da su lažirani, da ilegalni imigranti nekoliko puta glasaju, da se vara putem dopisnog glasanja...</p><p>Sada Donald Trump viče da su izbori namješteni čak i kad lažno proglašava pobjedu, premda je još daleko od konačnog rezultata.</p><p>Amerikanci se vole ponositi svojom demokracijom, najstarijom na svijetu. Ponosni su do te mjere da ju desetljećima izvoze po svijetu, nekad čak i avionima i tenkovima.</p><h2>Podriva demokraciju</h2><p>A sada na čelu države imaju predsjednika koji na dan izbora otvoreno podriva demokraciju i izborni sustav, izaziva sumnju u tijek izbora i brojanje glasova, vrši pritisak na biračke odbore, poziva na prestanak brojanja glasova, najavljuje tužbu Vrhovnom sudu i priprema teren za ono što se dugo najavljivalo - za nerede i pobunu.</p><p>Kaže se, kakav predsjednik, takva i demokracija. Ali američka demokracija bila je falična i prije dolaska Donalda Trumpa.</p><p>Sam elektorski sustav ugrađen u temelje američke države ruši temeljnu postavku liberalne demokracije da pobjeđuje onaj tko prikupi više glasova. Trump nije prvi predsjednik koji je odnio pobjedu s manje osvojenih glasova, 2016. godine dobio je čak tri milijuna manje od Hillary Clinton. Sada zaostaje za više od dva milijuna.</p><h2>Zastrašivanje birača</h2><p>Način glasanja, organizacija biračkih mjesta, otežavanje pristupa glasačkim mjestima manjinama, uvođenje raznih cenzusa za glasanje (u nekim državama ne glasate ako dugujete novac!), pa čak i zastrašivanje birača pred biračkim mjestima, sve je to višestoljetna boljka američke demokracije koja je kulminirala u Trumpovoj eri.</p><p>Donald Trump otvoreno je pozivao oružanu miliciju da "nadzire" situaciju na biračkim mjestima. Pa da se vidi tko će se usuditi ići na glasanje pored špalira ljudi s automatskim oružjem.</p><h2>Tko će popraviti Ameriku?</h2><p>Sjedinjene Države, najveća izvoznica demokracije, ima na čelu države osobu koja javno poručuje da neće prihvatiti rezultat izbora - osim vlastite pobjede. Da se takvo nešto događa bilo gdje u svijetu, Amerika bi poslala izaslanika (ili vojsku) da popravi stvari.</p><p>Ali tko će popraviti Ameriku?</p><p>Čak i sada, dok se prebrojavaju glasovi u zemlji koja je počela izlaziti na birališta još prije deset dana i s velikom napetošću iščekuju rezultati o kojima dobrim dijelom ovisi sudbina zapadnog demokratskog svijeta, jasna je jedna stvar: čak i ako Trump ode, trumpizam ostaje.</p><h2>Laži i prevare</h2><p>Ostaje falična demokracija, ostaje zasađeno nepovjerenje u izborne procese, ostaju zagađene institucije i politizirani procesi, ali još gore, ostaju niske strasti koje je Trump raspirio, ostaju rasizam, šovinizam, nasilje, podjele, laži i prevare.</p><p>Ostaje Amerika koja je glasala za Trumpa. Premda to još uvijek, zahvaljujući elektorskom modelu, nije većinska Amerika. Još gore, u slučaju Trumpove pobjede ostaje manjinska Amerika koja odnosi pobjedu nad većinskom.</p><p>I takva Amerika, nažalost, uvelike određuje sudbinu zapadnog svijeta. </p><p>Amerika nije samo izvoznica demokracije, ona je mnogima bila uzor demokracije, zaštitnica slobode u svijetu, oslonac zapadne alijanse, protuteža diktatorima i autokratima... Sada to više nije. </p><p>Zapravo, ona to već dugo nije, samo što je sada počela nagrizati samu sebe, svoju supstancu, svoje temelje i ustavne zasade. </p><p>Osoba koja je godinama lažno tvrdila da predsjednik Barack Obama nije američki državljanin i koja se u kampanji oslanjala na najluđe teorije zavjere, koja je medije optuživala za lažne vijesti kako bi sama mogla zatrpavati javnost svojim lažima, sada se bori za opstanak na vlasti - pod svaku cijenu.</p><p>Pa i pod cijenu toga da cijela Amerika izgori pod njegovim nogama. </p><p>Nismo daleko od toga da se to i dogodi - s Trumpom ili nakon njega. </p>