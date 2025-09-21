Trump zaprijetio Afganistanu, ali talibani ne trzaju. Isključili mogućnost povratka baze...

Bilo kakav dogovor o povratu bivše američke zračne baze u Bagramu "je nemoguć", odgovorila je u nedjelju afganistanska vlada američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je dan ranije zaprijetio Afganistanu sankcijama odbije li to.

"Nedavno su neki ljudi rekli da su započeli pregovore s Afganistanom o povratu zračne baze Bagram", rekao je Fasihuddin Fitrat, načelnik kabineta ministarstva obrane. "No dogovor čak i o jednome četvornom centimetru afganistanskog tla je nemoguć", prenijeli su njegovu izjavu lokalni mediji.

Donald Trump je u subotu zaprijetio Afganistanu neodređenom odmazdom, samo nekoliko dana nakon što je za vrijeme državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu pokrenuo ideju o ponovnom američkom preuzimanju kontrole nad tom bazom.

"Ne vrati li Afganistan zračnu bazu Bagram onima koji su je izgradili, znači Sjedinjenim Američkim Državama, DOGODIT ĆE SE VRLO LOŠE STVARI!!!", zagrmio je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social.

Ne spominjući Sjedinjene Države, Fasihuddin Fitrat je objasnio da "neki ljudi" žele ponovno zauzeti bazu putem "političkog sporazuma".

"Ne treba nam to", jednostavno je rekao, misleći na najveću afganistansku zračnu bazu koja je bila središte zapadnjačkih ratnih napora predvođenih SAD-om protiv talibana sve do njihova ponovnog vraćanja na vlast 2021.

Donald Trump je već u četvrtak, na iznenađenje svih na konferenciji za novinare održanoj zajedno s britanskim premijerom Keirom Starmerom, posljednjega dana svojega državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu spomenuo ideju o povratu zračne baze Bagram.

"Jedan od razloga zbog kojih želimo ovu bazu je, kao što znate, taj što je ona samo sat vremena udaljena od mjesta na kojemu Kina gradi svoje nuklearno oružje", rekao je američki predsjednik.

Kasnije u subotu novinari su u Bijeloj kući pitali Trumpa planira li poslati američke trupe da ponovno zauzmu Bagram.

"Nećemo o tome razgovarati, ali trenutno pregovaramo s Afganistanom, želimo tu bazu natrag i želimo je natrag brzo, odmah. A ne vrate li nam je saznat ćete što planiram učiniti“, rekao je, ne navodeći dodatne pojedinosti.