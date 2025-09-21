Obavijesti

News

Komentari 6
GUBI STRPLJENJE...

Trump zaprijetio Afganistanu: 'Ne vratite li nam zračnu bazu, dogodit će se loše stvari...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Trump zaprijetio Afganistanu: 'Ne vratite li nam zračnu bazu, dogodit će se loše stvari...'
Foto: Leon Neal/REUTERS

Na pitanje u subotu hoće li poslati američke trupe da ponovno zauzmu bazu, Trump je odbio dati izravan odgovor, rekavši: "Nećemo o tome razgovarati".

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će se Afganistanu dogoditi "loše stvari" ako ne vrati kontrolu nad zračnom bazom Bagram Sjedinjenim Državama te odbio isključiti slanje trupa da je ponovno zauzmu. 

"Ako Afganistan ne vrati zračnu bazu Bagram onima koji su je izgradili, Sjedinjenim Američkim Državama, DOGODIT ĆE SE LOŠE STVARI", napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social.

Trump je u četvrtak rekao da su Sjedinjene Države nastojale ponovno preuzeti kontrolu nad bazom koju su koristile američke snage nakon napada 11. rujna 2001. Novinarima je u petak rekao da o tome razgovara s Afganistanom.

IZ MINUTE U MINUTU Ispraćaj Charlieja Kirka u Arizoni uz strogo osiguranje, očekuje se 60.000 ljudi
Ispraćaj Charlieja Kirka u Arizoni uz strogo osiguranje, očekuje se 60.000 ljudi

Nakon povlačenja američkih snaga 2021. godine islamistički talibanski pokret preuzeo je vlast u zemlji, svrgnuvši vladu koju je podržavao SAD te preuzeo američke baze.

Afganistanski dužnosnici izrazili su protivljenje ponovnom oživljavanju američke prisutnosti.

Sadašnji i bivši američki dužnosnici privatno upozoravaju da bi ponovno zauzimanje zračne baze Bagram u Afganistanu moglo izgledati kao ponovna invazija na zemlju, što bi zahtijevalo više od 10.000 vojnika, kao i raspoređivanje napredne protuzračne obrane. Trump, koji je prethodno rekao da želi da Sjedinjene Države steknu teritorije i lokacije od Panamskog kanala do Grenlanda, godinama se činio usredotočenim na Bagram.

U AFGANISTANU Trump: SAD želi vratiti kontrolu nad zračnom bazom Bagram
Trump: SAD želi vratiti kontrolu nad zračnom bazom Bagram

Na pitanje u subotu hoće li poslati američke trupe da ponovno zauzmu bazu, Trump je odbio dati izravan odgovor, rekavši: "Nećemo o tome razgovarati". 

"Sada razgovaramo s Afganistanom i želimo ga natrag, i želimo ga uskoro natrag, odmah. A ako to ne učine - ako to ne učine, saznat ćete što ću učiniti", rekao je novinarima u Bijeloj kući.

Velika zračna luka bila je glavna baza američkih snaga u Afganistanu tijekom dva desetljeća rata koji su uslijedili nakon napada Al Kaide 11. rujna 2001. u New Yorku i Washingtonu.

NAPETO IZMEĐU SAD-A I VENEZUELE Na rubu usijanja! Maduro želi Trumpu demonstrirati silu. Ali vojska mu je 'tigar od papira'...
Na rubu usijanja! Maduro želi Trumpu demonstrirati silu. Ali vojska mu je 'tigar od papira'...

Baza je nekada imala restorane brze hrane poput Burger Kinga i Pizza Huta koji su opskrbljivali američke trupe, kao i trgovine koje su prodavale sve, od elektronike do afganistanskih tepiha. U sklopu zračne luke bio je i masivni zatvorski kompleks.

Stručnjaci kažu da bi u početku bilo teško osigurati veliku zračnu bazu i da bi za njezino upravljanje i zaštitu bila potrebna ogromna radna snaga.

Čak i ako bi talibani prihvatili ponovnu američku okupaciju Bagrama nakon pregovora, trebalo bi ga braniti od niza prijetnji, poput militanata Islamske države i Al Kaide unutar Afganistana.

UM, DA? Trump: 'Zaustavili smo rat Azerbajdžana i Albanije...'
Trump: 'Zaustavili smo rat Azerbajdžana i Albanije...'

Također bi mogao biti ranjiv na naprednu raketnu prijetnju iz Irana, koji je u lipnju napao veliku američku zračnu bazu u Kataru nakon što su Sjedinjene Države napale iranske nuklearne lokacije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
FOTO Bizarni prosvjed protiv stranih radnika u Zagrebu: 'Nismo ustaše, ali ćemo ustati'
RAZVILI TRANSPARENTE NA TRGU

FOTO Bizarni prosvjed protiv stranih radnika u Zagrebu: 'Nismo ustaše, ali ćemo ustati'

Inicijativa Za bolju Hrvatsku" (ZBH) zakazala je za danas u 11 sati u Zagrebu prosvjed protiv uvoza stranih radnika tvrdeći za sebe da im je interes "dobrobit naroda".
FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić
PARADA U BEOGRADU

FOTO Vučić pozvao građane na vojnu paradu, pa im zabranio prilaz?! Seagal s Anom Brnabić

Vojni mimohod pod nazivom "Snaga jedinstva", u zemlji koja nije nikako jedinstvena, održava se danas u Beogradu povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na ulici je oko 10.000 sudionika, oko 2500 komada vojne tehnike, publika može vidjeti borbene avione, helikoptere, tenkove, dronove... Ali i Stevena Segala! Glumca su fotografirali u društvu predsjednice srpske Skupštine, bivše premijerke, Ane Brnabić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025