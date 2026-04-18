VIDEO Trump zaprijetio Iranu: 'Ne možete ucjenjivati Ameriku'

Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je progovorio o novoj eskalaciji s Iranom, poručivši da Teheran 'ne može ucjenjivati Sjedinjene Države' zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Iako tvrdi da diplomatski kontakti traju i da se razgovori razvijaju u dobrom smjeru, upozorio je da Washington neće popustiti.

- Imamo vrlo dobre razgovore, sve ide u pravom smjeru. Pokušali su biti lukavi, kao i proteklih 47 godina, ali ovaj put imaju posla s nama - rekao je Trump. Dodao je kako SAD zauzima čvrst pristup te najavio nove informacije o razvoju situacije do kraja dana.

Trump upozorava na 'ucjenu' dok Iran pooštrava kontrolu nad Hormuzskim područjem

U svom istupu otišao je i korak dalje te optužio Iran za smrt brojnih američkih vojnika tijekom godina. Posebno je istaknuo improvizirane eksplozivne naprave i ulogu generala Kasema Sulejmanija, za kojeg tvrdi da je bio ključan u takvim napadima.

- Godinama su prolazili bez posljedica. To više nije slučaj - poručio je Trump.

Dok se političke poruke zaoštravaju, na terenu se situacija dodatno komplicira. U Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, došlo je do više incidenata u kratkom vremenu.

Prema informacijama iz brodarske industrije, nekoliko plovila pokušalo je proći kroz tjesnac nakon najave da će prolaz biti djelomično dopušten. No, iranska mornarica ubrzo je putem radijske poruke objavila da je prolaz ponovno u potpunosti zatvoren za sve brodove.

Uslijedili su i napadi. Dva broda prijavila su pucnjavu, a jedan tanker naveo je da su mu se približile topovnjače Iranske revolucionarne garde i otvorile vatru. Također, kontejnerski brod pogođen je projektilom. Incidenti su se dogodili između otoka Kešma i Larka, a plovila su se nakon toga povukla.

Unatoč napadima, nije bilo izvješća o ozlijeđenima ni većim ekološkim posljedicama, dok nadležne službe provode istragu.

S druge strane, Iran tvrdi da je potez zatvaranja tjesnaca odgovor na američku blokadu njihovih luka, koju smatra kršenjem dogovora. Upozoravaju i da su spremni dodatno pojačati vojne aktivnosti.

U međuvremenu, američka vojska objavila je da su deseci brodova već poslušali njihove naredbe i vratili se prema Iranu, što dodatno pokazuje razmjere napetosti u regiji.

Razvoj događaja u Hormuškom tjesnacu i dalje je neizvjestan, dok svijet prati hoće li sukob prerasti u širu krizu.

