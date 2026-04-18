POHVALIO PREGOVORE

VIDEO Trump zaprijetio Iranu: 'Ne možete ucjenjivati Ameriku'

VIDEO Trump zaprijetio Iranu: 'Ne možete ucjenjivati Ameriku'
Dramatična situacija razvila se u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca nakon što je Iran ponovno ograničio prolaz brodovima. Plovila su vraćena, a neka su i napadnuta vatrenim oružjem.

Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je progovorio o novoj eskalaciji s Iranom, poručivši da Teheran 'ne može ucjenjivati Sjedinjene Države' zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Iako tvrdi da diplomatski kontakti traju i da se razgovori razvijaju u dobrom smjeru, upozorio je da Washington neće popustiti.

- Imamo vrlo dobre razgovore, sve ide u pravom smjeru. Pokušali su biti lukavi, kao i proteklih 47 godina, ali ovaj put imaju posla s nama - rekao je Trump. Dodao je kako SAD zauzima čvrst pristup te najavio nove informacije o razvoju situacije do kraja dana.

U svom istupu otišao je i korak dalje te optužio Iran za smrt brojnih američkih vojnika tijekom godina. Posebno je istaknuo improvizirane eksplozivne naprave i ulogu generala Kasema Sulejmanija, za kojeg tvrdi da je bio ključan u takvim napadima.

- Godinama su prolazili bez posljedica. To više nije slučaj - poručio je Trump.

Dok se političke poruke zaoštravaju, na terenu se situacija dodatno komplicira. U Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, došlo je do više incidenata u kratkom vremenu.

TJESNAC ZATVOREN Drama u Hormuškom tjesnacu: Iranci pucali na dva broda koja voze pod indijskom zastavom
Drama u Hormuškom tjesnacu: Iranci pucali na dva broda koja voze pod indijskom zastavom

Prema informacijama iz brodarske industrije, nekoliko plovila pokušalo je proći kroz tjesnac nakon najave da će prolaz biti djelomično dopušten. No, iranska mornarica ubrzo je putem radijske poruke objavila da je prolaz ponovno u potpunosti zatvoren za sve brodove.

Uslijedili su i napadi. Dva broda prijavila su pucnjavu, a jedan tanker naveo je da su mu se približile topovnjače Iranske revolucionarne garde i otvorile vatru. Također, kontejnerski brod pogođen je projektilom. Incidenti su se dogodili između otoka Kešma i Larka, a plovila su se nakon toga povukla.

UKLANJAO EKSPLOZIV Libanon: Poginuo francuski vojnik. Macron krivi Hezbolah
Libanon: Poginuo francuski vojnik. Macron krivi Hezbolah

Unatoč napadima, nije bilo izvješća o ozlijeđenima ni većim ekološkim posljedicama, dok nadležne službe provode istragu.

S druge strane, Iran tvrdi da je potez zatvaranja tjesnaca odgovor na američku blokadu njihovih luka, koju smatra kršenjem dogovora. Upozoravaju i da su spremni dodatno pojačati vojne aktivnosti.

'TJESNAC JE ZATVOREN' Pucnjava u Hormuzu: Brodovi se okrenuli nakon iranske poruke
Pucnjava u Hormuzu: Brodovi se okrenuli nakon iranske poruke

U međuvremenu, američka vojska objavila je da su deseci brodova već poslušali njihove naredbe i vratili se prema Iranu, što dodatno pokazuje razmjere napetosti u regiji.

Razvoj događaja u Hormuškom tjesnacu i dalje je neizvjestan, dok svijet prati hoće li sukob prerasti u širu krizu.

Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!
NOVA ČUDNA ISPLATA

Odbojkaški savez platio 112.500 eura tvrtki u blokadi za usluge posredovanja. Kojeg - nije bilo?!

Hrvatska pošta je u zadnje dvije godine dala 300.000 € za odbojku. Savez je od tog novca isplatio blokiranoj tvrtki, u kojoj je osuđivani poduzetnik, posredničku proviziju. Ali u Pošti kažu: Nismo radili s tom tvrtkom
Ovo su rezultati Eurojackpota: Trojac osvojio po 340.000 eura
PROVJERITE LISTIĆE

Ovo su rezultati Eurojackpota: Trojac osvojio po 340.000 eura

Očekivani jackpot za 32. kolo iznosi 28.000.000 eura. Joker broj za ovo kolo bio je 581902.
Ispovijest knjigovođe: 'Prijavio sam taksiste za utaju poreza, a onda su me napali iz Porezne...'
DOSJE: PAD TAKSI BANDE

Ispovijest knjigovođe: 'Prijavio sam taksiste za utaju poreza, a onda su me napali iz Porezne...'

Osumnjičeni taksisti za utaju poreza napravili su štetu od 4,86 milijuna eura. Siguran sam da su imali nekoga u Poreznoj, kaže nam knjigovođa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026