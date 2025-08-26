Obavijesti

News

Komentari 0
'moraju nam dati'

Trump zaprijetio Kini carinom od 200 posto ako ne bude isporučivala magnete u SAD

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump zaprijetio Kini carinom od 200 posto ako ne bude isporučivala magnete u SAD
Foto: Kevin Lamarque

Američki predsjednik priznao je da bi takve ekstremne mjere u praksi zaustavile trgovinu s Kinom, dodavši da bi taj scenarij, bude li to nužno, bio prihvatljiv za SAD

 Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u ponedjeljak da će nametnuti carine od 200 posto na uvoz kineske robe ako Peking ne uspostavi pouzdane isporuke magneta od rijetkih zemnih metala u SAD.

"Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, morat ćemo im naplaćivati carinu od 200 posto, ili nešto slično", izjavio je Trump u ponedjeljak u Bijeloj kući na sastanku s južnokorejskim predsjednikom Leejem Jaejem Myungom.

Američki predsjednik priznao je da bi takve ekstremne mjere u praksi zaustavile trgovinu s Kinom, dodavši da bi taj scenarij, bude li to nužno, bio prihvatljiv za SAD.

ULAZE U VLASNIČKI UDIO Intel neće biti jedini: Trump najavio i nove poslove američke države s posrnulim divovima
Intel neće biti jedini: Trump najavio i nove poslove američke države s posrnulim divovima

Rijetki zemni metali ključne su sirovine za modernu tehnologiju, a upotrebljavaju se u proizvodnji mobitela, vjetroturbina, električnih vozila i vojne opreme. Osobito važnu ulogu imaju magneti od tih metala.

Kina je vodeća svjetska zemlja u proizvodnji i obradi rijetkih zemnih metala, dok se SAD oslanja na uvoz. U jeku trgovinskog sukoba Peking je ranije ograničio izvoz rijetkih zemnih metala i magneta.

Trumpove najnovije izjave sasvim su oprečne pomirljivijem tonu njegovih komentara s početka kolovoza, kad je najavio 90‑dnevno produljenje trgovinskog primirja s Kinom.

NOVA ŠOK IZJAVA Trump bi sad ukinuo i licence za televizije ABC i NBC jer mu se ne sviđa kako izvještavaju
Trump bi sad ukinuo i licence za televizije ABC i NBC jer mu se ne sviđa kako izvještavaju

U svibnju su dvije zemlje pristale na obustavu troznamenkastih carina radi poticanja dijaloga o trgovini, opskrbi rijetkim zemnim mineralima i pristupu čipovima za umjetnu inteligenciju.

Kineska delegacija na čelu s glavnim pregovaračem Lijem Chenggangom doputovat će ovaj tjedan u Washington na daljnje pregovore, izvijestio je Wall Street Journal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se
Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'
INCIDENT U BENKOVCU

Tata joj u Benkovcu napada kulturnjake, a ona za 24sata kaže: 'Pa što ako pjevam Cecu?'

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025